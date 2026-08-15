Es verano, hace un calor asfixiante y la gente no se desprende de sus hábitos. Los que trabajan siguen sus rutinas, los que sestean dormitan donde les viene en gana sin disimulos, los que veranean hacen lo propio, es decir, intentar pasar el tiempo de la forma más divertida posible. Todos son conscientes de que el verano es breve, tanto como el resto de las estaciones, tanto como el resto de la vida.

Desde que el poeta romano Horacio escribió su famosa frase: «Carpe diem, quam minimun crédula postero» ha llovido mucho, pero está de rabiosa actualidad como tantas otras cosas que creemos muertas u olvidadas y que de pronto resurgen con la fuerza de un ciclón en nuestras anodinas vidas.

Ahora más que nunca se cree con verdadero tesón que el hoy es más que la suma de los mañanas, porque estos pueden desvanecerse en el espacio y en el tiempo destruyendo las esperanzas de los más ilusos. Los mañanas se cuentan por racimos en la creencia de que pueden ser muchos y variados, mientras que el hoy es singular.

Vivimos con generaciones enfrentadas entre los que apuestan por el presente y los que pasan de perfil aprovisionándose para el porvenir. Los llamados presentistas abogan por vivir el día a día, sin plantearse absolutamente nada para el después, sobre todo, porque no esperan nada determinado del «llegará» y viven intensamente el «estoy aquí ahora».

Es la máxima horaciana de no confiar en el mañana, estrujando al máximo el día de hoy. Los acontecimientos sociales, y el propio sistema económico, han magnificado esta máxima desde el momento en que no aseguran nada para lo venidero, frustrando las expectativas de conservación de bienes o esperanzas, consumiendo de inmediato todo aquello que cae en manos de los que defienden esta postura.

Los más jóvenes son los que apuestan con más fuerza por la corriente del presentismo, donde el pasado es olvidado o irreal y el futuro es incierto o inexistente. Por ello lo más apropiado es consumir cada segundo de vida como si este fuera el último que se va a poder vivir en libertad.

Esta tesis conlleva cambios estructurales en el comportamiento social. Las relaciones sociales se hacen mucho más inestables ya que lo que pasó ayer se diluye y lo que vendrá mañana no tiene la menor importancia.

A nivel ideológico y político el planteamiento se vuelve simplista, tomando un mayor énfasis y relevancia todo lo populista, que se alimenta del presente, obviando el resto de posibilidades de atrás y de adelante.

Este Carpe Diem, que lleva a vivir el momento con todas sus consecuencias, desgasta el sistema social tradicional y encasilla a los futuristas en pobres imbéciles y a los nostálgicos en puros mediocres.