Que nuestra rabia eclipse su privilegio

Sentimos rabia. Rabia cuando el presente y el futuro están marcados por la crisis de la vivienda, por trabajar y seguir siendo pobres, por la violencia machista y por un planeta que arde. Rabia ante un mundo que parece volver a un pasado en el que la igualdad, la ciencia y los derechos no forman parte de su vocabulario. Rabia al ver cómo quienes se llenan la boca con la «prioridad nacional» son los mismos que nos insultan por querer cambiar ese futuro.

Son los mismos que atacan, insultan y agreden a una juventud que estudia y trabaja, que hace largas jornadas aunque su contrato sea parcial, que destina hasta el 80 % de su sueldo a un piso compartido y que lidera las listas de consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Una juventud que, pese a todo, se organiza y protesta por un futuro mejor, igual que nuestros vecinos y vecinas del sur.

Criminalizan a quien viene de fuera mientras nos dicen que somos de cristal por plantarnos ante los abusos laborales o por haber puesto la salud mental en el centro del debate. Y es que su prioridad no es nacional: es económica. Su objetivo es mantener sus privilegios.

No les importa que millennials y generación Z seamos dos generaciones que sienten que no hay futuro. Dos generaciones formadas que han vivido dos crisis, una pandemia y que se despiertan cada día en pisos de 15 metros cuadrados con el miedo a una guerra. Mientras, nos dicen que el problema es quien viene de fuera —siempre y cuando no venga a comprarles el edificio entero— o que no nos esforzamos lo suficiente. Porque hablar de geopolítica, especulación y rentismo no les interesa. Y quienes se llenan la boca con la «prioridad nacional» son, precisamente, quienes nos suben el alquiler y se resisten a subir nuestros salarios.

Pero, pese a su discurso para dividirnos, nuestra mirada no se detiene en las fronteras de la terreta. La juventud trabajadora tiene las raíces aquí y los ojos en el mundo. Por eso, nuestra política migratoria no nace del miedo, sino de la solidaridad de clase.

Vivimos con el corazón encogido crisis humanas como la de Ceuta, sabiendo que detrás de cada salto a una valla hay jóvenes con unas ganas feroces de cambiar su vida y construir un futuro que sus propios países les niegan. Frente a su dolor y su valentía, la extrema derecha responde con veneno. Pretenden que quien vive en la precariedad aquí culpe a quien llega en patera, mientras en las grandes esferas se frotan las manos. Nuestra prioridad no es la bandera de un pasaporte, sino la dignidad de toda persona trabajadora.

Sentimos rabia porque el planeta arde. Los conflictos armados y la crisis climática se retroalimentan. El gasto militar crece mientras se recorta en sanidad y educación. Nuestros impuestos financian misiles en lugar de becas. Pero la juventud se ha organizado frente a la emergencia climática, mientras quienes hablan de «prioridad nacional» niegan la ciencia y protegen a los grandes contaminantes.

Por todo ello sentimos rabia. Y es que la rabia es una reacción natural ante la injusticia, la hipocresía y la violencia institucional. El problema no es sentirla; el problema es no organizarla. La rabia no puede acabar en frustración. La frustración no cambia nada. La rabia organizada, en cambio, es imparable.

Por eso, desde la Secretaría de Juventud de CC OO L’Alacantí-Les Marines llamamos a organizar la rabia de la precariedad en el sindicato. A organizarla para defender el derecho a la vivienda, para gritar que ni una menos, para que nadie tenga que volver a vivir en un armario y para impedir que el descontento social termine convertido en conformismo.

El 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, la luna cubrió el sol. Recordemos que la oscuridad nunca es eterna si existe un fuego colectivo encendido. No esperemos a que nos concedan el futuro desde arriba, porque el futuro no se hereda ni se mendiga: se conquista actuando hoy, desde los barrios, los centros de trabajo, las universidades y las plazas. Con alianzas internacionales, porque los capitales y los conflictos no entienden de fronteras, y nuestra respuesta tampoco debería entenderlas.

Hoy decimos alto y claro: no somos la generación perdida. Somos la generación que se organiza. Vamos a organizar nuestra rabia para transformarla en derechos, en justicia y en una vida digna. Organitza la teua ràbia. Organitza el teu futur.