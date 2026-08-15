Tributo a Spielberg

"El final de Oak Street" ★★★ Dr: David Robert Mitchell Int: Anne Hathaway, Ewan McGregor

Quien acuda a ver una película de dinosaurios acierta de pleno. No como otras, que prometen más de lo que dan, escamoteando a los bichos hasta más de la mitad del metraje, o dedicando solamente un par de escenas a mostrar la batalla entre el hombre y la bestia. El final de Oak Street rinde cumplida cuenta a la deuda contraída con Steven Spielberg y su Parque Jurásico, al que el director David Robert Mitchell homenajea con ganas. La película funde el cine de aventuras con el de ciencia ficción, siempre teñido por un toque familiar con cierta moralina: la familia que permanece unida logrará salvarse unida.

Con ciertas reminiscencias de ese cine de otro tiempo con el que crecimos, lo cierto es que la película posee secuencias de alto voltaje, como todas en las que los animales se mezclan con las personas. Existen numerosos momentos electrizantes, como cuando una especie de serpiente mórbida logra colarse por todas las habitaciones del hogar de los protagonistas sin que su silenciosa cadencia les haga sospechar que el depredador ha llegado hasta la cocina. Estamos ante el blockbuster del verano para toda la familia. Los cien minutos de metraje, que pasan en un abrir y cerrar de ojos, son suficientes para contar y mostrar todo lo que pretende, a diferencia de esos metrajes kilométricos que necesitan otros títulos de pedigrí. Aunque no pase a la historia El final de Oak Street es un divertimento más que entrañable.