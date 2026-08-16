¿Afiliación política partidaria de jueces?

Quizá les sorprenda el enunciado y el interrogante, es evidente que al común les repele esa posibilidad. Sin embargo, la cuestión de si un juez puede estar afiliado a un partido político sin quebrar la imparcialidad exigida por el Estado de Derecho es uno de los debates más sensibles en la teoría constitucional contemporánea. Es cierto que España mantiene a rajatabla una prohibición absoluta de afiliación, pero numerosos países europeos —y el sistema judicial estadounidense— permiten la «afiliación pasiva», siempre que no exista actividad política ni participación en estructuras partidistas.

Este contraste normativo –que debe llamar la atención- obliga a preguntarse si la mera afiliación compromete la «neutralidad judicial», si la ideología puede infiltrarse en la sentencia y si la ciudadanía podría percibir una quiebra de confianza en la justicia, como servicio público y como valor constitucional. Hemos de señalar que en países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca o Suecia, los jueces pueden estar afiliados a partidos políticos, pero deben abstenerse de cualquier actividad que comprometa su independencia.

El Consejo de Europa, en la Recomendación CM/Rec (2010)12 -como soft law o derecho no vinculante-, admite expresamente que los jueces pueden tener opiniones políticas y, en algunos sistemas, incluso afiliación, siempre que no exista participación activa. En Estados Unidos, el sistema es aún más explícito: los jueces pueden estar afiliados, y en el ámbito estatal muchos son electos con apoyo de partidos. La imparcialidad se protege mediante recusación, códigos éticos y control público.

Spain is different. Hay una prohibición absoluta que se establece como garantía institucional. No pueden afiliarse a partidos, no puedan participar en actividades políticas, no pueden aceptar cargos de naturaleza política. La razón es clara: el legislador español ha optado por un modelo de neutralidad institucional reforzada, donde la apariencia de imparcialidad es tan relevante como la imparcialidad real. ¿Existe?, interpelo, incrédulo de mí.

La afiliación política, aunque sea pasiva, no afecta necesariamente a la imparcialidad subjetiva, pero sí puede comprometer la apariencia objetiva, especialmente en sistemas donde la ciudadanía exige neutralidad absoluta. Claro que todo juez –como cualquier ciudadano- tiene ideología, afiliado o no. La cuestión es si esa ideología se impone en la resolución judicial. Los sistemas comparados sostienen que la ideología no desaparece, pero se canaliza mediante mecanismos varios, como la sujeción estricta de la ley, la necesidad de motivación como control jurídico, la propia revisión por los órganos colegiados superiores, los propios mecanismos de recusación judicial. No puede ser obviada la última encuesta del Instituto 40Db para el PAIS y la cadena SER, que revela que más del 65% de los españoles cree que existe lawfare, es decir, jueces que impulsan causas guiadas por motivaciones políticas.

En España, la sujeción plena a la Ley y a la Constitución (art. 117 CE en conexión con el art. 9.1) actúa como límite infranqueable. La sentencia debe ser motivada, controlable y revisable, lo que reduce el riesgo de infiltración ideológica. También hay que decir que se puede bordear porque las normas son interpretables, no nos hallamos ante la matemática inexorable del dos más dos son inequívocamente cuatro.

La confianza pública en la Justicia – con mayúscula- depende de la apariencia de neutralidad. En España, donde la cultura jurídica exige una distancia absoluta entre juez y política, permitir la afiliación podría generar sospecha de parcialidad en asuntos sensibles, percepción de dependencia respecto de partidos, desconfianza en la motivación de las resoluciones, y claras e inequívocas lecturas ideológicas de las decisiones judiciales. En países donde la afiliación es posible, la ciudadanía está acostumbrada a distinguir entre ideología personal y actividad política, pero en España esa distinción cultural no existe: la neutralidad se concibe como ausencia total de vínculo político. Y aún así...