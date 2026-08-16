Cuando Callosa «echó el resto»: las fiestas de San Roque de 1886

Domingo 16 de agosto, festividad de San Roque, patrón de Callosa de Segura desde su aparición, confirmado canónicamente el 11 de julio de 1807 por el papa Pío VII, día grande para los callosinos en sus Fiestas Patronales y, desde 1983, también de Moros y Cristianos.

Si bien estas celebraciones se remontan a tiempos inmemoriales, desde la construcción del primer eremitorio dedicado al Santo Peregrino en el primer tercio del siglo XV, en este artículo nos centraremos en las actividades festivas y de ocio que, en torno a la figura del Patrón, se consolidarían a finales del siglo XIX y, más concretamente, en agosto de 1886, hace ya 140 años. La prensa de la época se hizo eco de manera especial de las celebraciones de este año y del siguiente, debido al gran interés que puso en su organización el alcalde Manuel Miralles García, fallecido en julio de 1900. Unos años antes, en agosto de 1877, otro alcalde, Genaro Gilabert Fenoll, había obtenido autorización para la celebración de una corrida de vacas.

En julio de 1886, el Ayuntamiento decidió impulsar la celebración festiva con una feria anual. Según recogía El Liberal de Alicante el 10 de julio, la corporación municipal, «en su deseo de acrecentar los intereses de la misma, y darle el impulso que su reconocida importancia requiere, ha acordado el establecimiento de una feria anual». Esta se celebraría entre los días 14 y 17 de agosto en las plazas de la Iglesia y de la Constitución, actuales de España y Reina Sofía.

El 15 de julio sería el periódico alcoyano El Serpis quien anunciara el acuerdo, mientras que el 29 de julio La Tarde, de Orihuela, y El Liberal avanzaban parte del programa de la «Gran Feria y Solemnes Fiestas». Este incluía funciones de iglesia, como la novena; las procesiones de la Virgen de la Asunción o Virgen Muerta y de San Roque; cucañas, regatas, bailes «al estilo del país», fuegos artificiales, música «y otra porción de diversiones que seguramente atraerán a dicho pueblo gran afluencia de forasteros».

Las expectativas no tardaron en confirmarse. El Oriolano y El Diario de Orihuela, en sus ediciones del sábado 14 de agosto, anunciaban el inicio de las fiestas aquel sábado y señalaban que, «a juzgar por los preparativos hechos, la citada feria promete estar muy animada». Al día siguiente, El Liberal destacaba que «es grande la animación que en aquella villa empieza a notarse, y no menos el entusiasmo de los vecinos que se preparan a obsequiar a su santo patrono del modo más solemne y magnífico». Así atestiguó también La Tarde el 16 de agosto, festividad de San Roque, indicando que el sábado dio comienzo la feria de Callosa de Segura y, según los preparativos realizados, se esperaba una gran afluencia de público.

La afluencia de público fue uno de los rasgos más destacados de aquellas fiestas. Según El Porvenir, el 19 de agosto, una vez finalizados los actos programados se improvisó un baile al que acudieron jóvenes de Crevillente y Torrevieja, junto a las de Callosa y otros pueblos vecinos. La música y la danza pusieron así el broche festivo a unas celebraciones que habían congregado a numerosos visitantes.

Ese mismo día, El Graduador afirmaba que «esta feria ha estado sumamente concurrida», hasta el punto de que «el tránsito por las calles de aquella villa era difícil». El periódico destacaba también el cuidado con que se habían adornado las calles, con arcos, colgaduras y gallardetes, así como la iluminación nocturna, cuyo aspecto calificaba de «sorprendente y fantástico». Entre las fachadas engalanadas sobresalía la casa de don José Martínez Navarro, juez municipal. La jornada contó además con la procesión de San Roque, descrita como «lucidísima», en la que participó el Ayuntamiento, presidido por don Miguel Miralles, de quien el periódico resaltaba las simpatías que había conseguido entre los vecinos pese al poco tiempo que llevaba en el cargo.

Plaza de la Iglesia en 1904. / Fotografías Albert Darblade. Colección Miguel Martínez

También La Crónica, semanario oriolano, dedicó en su edición del 19 de agosto un espacio a las fiestas dentro de su sección «La Semana». El periódico hablaba de la «extraordinaria» concurrencia y animación registrada durante los cuatro días de celebraciones religiosas y actos públicos, y aseguraba que los visitantes habían quedado satisfechos tanto de las diversiones como de los adornos con que los vecinos habían embellecido calles y fachadas. En palabras del semanario, los callosinos habían sabido «echar el resto» para dar mayor lucimiento al festejo.

El mismo artículo destacaba, además, la importante presencia de oriolanos, especialmente durante el domingo y el lunes, cuando «fueron de aquí muchos centenares de personas» deseosas de encontrar un momento de diversión. La afluencia se explica, en parte, por la decisión del Ayuntamiento de Orihuela de adelantar la celebración de su propia feria, dejando a la ciudad sin sus tradicionales fiestas en aquellas fechas. Muchos oriolanos encontraron así en la cercana Callosa una alternativa para disfrutar del ambiente festivo.

La importancia de estas celebraciones también quedó reflejada en el movimiento ferroviario. En su segunda página, La Crónica recogía que «ha sido tanta la afluencia de viajeros» procedentes de distintos pueblos de la provincia con motivo de las fiestas de Elche y Callosa, que la compañía de los Ferrocarriles Andaluces no disponía de suficientes coches para atender la demanda y tuvo que solicitar material a la compañía M.Z.A. El dato permite hacerse una idea del atractivo que habían alcanzado las fiestas y de la movilidad que generaban en la provincia.

Una vez concluidas las celebraciones, El Liberal de Alicante, en su edición del 21 de agosto, volvía a confirmar el éxito de la feria: «Las ferias de Callosa de Segura han estado muy animadas y concurridas», hasta el punto de que «se hacía poco menos que imposible el tránsito por la población». El diario coincidía con las crónicas anteriores al destacar la gran afluencia y el ambiente festivo, así como el cuidado ornato de calles y fachadas. Una vez más, llamaba la atención sobre la vivienda del juez municipal, don José Martínez, situada en la calle Mayor.

A estas crónicas se sumaba la carta remitida desde Callosa de Segura a El Constitucional Dinástico, fechada el 18 de agosto y publicada dos días después. Su corresponsal ofrece una descripción especialmente detallada de las fiestas y de la feria. Destaca el entusiasmo del vecindario, que engalanó las calles y fachadas con colgaduras, banderolas y faroles, además de organizar una cuidada iluminación nocturna. También menciona las serenatas y las actuaciones de la banda municipal, así como la instalación de numerosos bazares y puestos.

Pero uno de los aspectos que más destaca el corresponsal es la feria de ganado. Según su relato, acudieron más de 1.500 animales entre caballos, mulas y asnos, además de más de doscientos ejemplares de ganado vacuno. Pese a las dificultades económicas y a las malas cosechas de aquel año, se realizaron numerosas transacciones. Los feriantes, aunque no quedaron completamente satisfechos con las ventas, sí destacaron el buen trato recibido por los vecinos de Callosa y manifestaron su intención de regresar en años posteriores.

Las crónicas de aquellos días permiten, en definitiva, reconstruir la imagen de unas fiestas que en 1886 adquirieron una dimensión extraordinaria. La celebración de una feria anual vino a reforzar los tradicionales festejos de San Roque, combinando devoción religiosa, música, bailes, espectáculos, ornamentación, comercio y una importante feria ganadera. La prensa de la época dejó constancia de la gran afluencia de visitantes y del esfuerzo realizado por los callosinos para convertir aquellas fiestas en un acontecimiento destacado de la comarca.