Diassya, la tierra de Oumou

Más de 100 vagones, con parte de la riqueza de Guinea, cruzando Diassya, una de las Aldeas más pobres del planeta. / Javier Albarracín

Delante de la casa de los padres de Oumou, en Diassya, pasa cada día un tren.

No es un tren de viajeros: es una máquina arrastrando más de un centenar de vagones cargados, cada uno, con cincuenta toneladas de bauxita recién extraída. Va camino del puerto de Kamsar y desde allí, a fábricas de media Europa donde extraen la alúmina y el resto de materia prima aprovechable, que no es poca.

Llega a puerto, desacopla los vagones cargados, acopla otros más de cien vacíos, y de vuelta a la mina a desacoplar, y acoplar otros más de cien cargados.

La riqueza de Guinea, tres veces al día, desfilando ante la puerta de una familia que sobrevive con lo que cultiva y trabaja con sus manos. Pocas imágenes pueden resumirlo mejor.

Diassya es la aldea donde nació Oumou, en la subprefectura de Kolaboui, región de Boké, a unos doscientos kilómetros de Conakry. Llegar no es como aquí, que coges un tren o un autobús y listo. Allí, buscas a alguien que conozca a alguien que vaya para allá y compartes coche, normalmente seis o siete personas apretadas en un vehículo de más de veinte o treinta años circulando por una carretera llena de cicatrices y marcas de aquellas mal curadas. Por cien mil francos guineanos (GNF) —10€—, tienes viaje. Y siempre con tu documento de identidad encima, porque si te para la policía y no lo llevas, el viaje se encarece dos euros más, por la multa.

En Diassya algunas familias tienen cultivos, y de ellos viven. Preparan el suelo a mano y con ayuda de alguna pequeña pala ponen la semilla. Riegan, cuidan el cultivo y lo recogen también a mano. En mayo cae el mango, que se vende en cubos de cincuenta kilos a unos doscientos mil GNF —20€— cada saco. Con lo que se gana de un saco, puede comer una familia una semana.

El cacahuete se siembra en junio, se desbroza en julio y se recoge en octubre, en cuadrillas de nueve o diez vecinos a los que se paga cocinándoles la comida ese día y con un par de kilos de cacahuetes para cada uno. Y, entre medias, arroz, fonio, yuca, boniato, mango, piña, jengibre, hibiscus, aceite de palma.

La despensa de un pueblo entero, sin un solo tractor.

El día empieza hacia las siete de la mañana, las mujeres cargan en el río el agua conforme la van necesitando durante el día, no es necesario levantarse a las cinco de la mañana para el acopio como en Hamdallaye. Se recalienta el arroz que sobró la víspera para desayunar y a la batalla diaria.

Quien no tiene tierras, tiene que buscar la manera de ganarse el jornal, y nunca mejor dicho porque allí se gana el dinero “minuto a minuto”. Ayudando en la recolecta de quien sí tiene tierras, adentrándose en el bosque a recoger leña para luego venderla o ayudando en las tareas domésticas a otras familias.

Así un día, y otro, y otro. Aquí no hay cajeros, ni pagos con tarjeta. El pago es directo, en muchas ocasiones, ganado en los cinco minutos antes de poder comprar las legumbres, verduras y frutas, hasta donde da lo ganado. El pescado seco o pollo, proteína muy cotizada, sólo se puede comprar los días más señalados.

El tendido eléctrico llegó a Diassya en 2025 dando corriente algunas horas al día. Mientras tanto, se siguen nutriendo de unos paneles solares de 100w. —el afortunado que puede tenerlo— que dan para encender alguna bombilla y cargador de móvil.

Pasear por las aldeas cercanas es un auténtico regalo —Wamounou, Sarabaya, Kansita—, todos son familia, te reciben con abrazos eternos, radiantes sonrisas y una alegría inmensa. Y te ofrecen lo poco que tienen: leche recién ordeñada, cacahuetes, algún plato de arroz, manteca de cacahuete. Aun a sabiendas que escasea para ellos.

Estampa que contrasta con las decenas de pistas de tierra que discurren entre las minas y el puerto de Kamsar, y por las que circulan los camiones también sobrecargados de bauxita. Camiones que suelen ir conducidos por un guineano, a quien le acompaña otros cuatro compatriotas que hacen prácticas para obtener el permiso de conducir camiones. Y lo hacen a cambio de auxiliar al conductor si surge algún contratiempo. Regalan su tiempo mientras aprenden el oficio y auxilian al conductor en pequeñas reparaciones, porque para obtener el preciado permiso de conducir tendrán que pagar 15.000.000 GNF —1.500€—.

Los tiempos están más que cronometrados. Los camiones llevan GPS y un vehículo de asistencia, también pilotado por guineanos y acompañado por otros cuatro compatriotas, que circula por esas pistas pendientes de que no se pierda ni un minuto en los trayectos, y auxiliar ante las posibles averías. Firmes de laterita perfectamente nivelados y compactados que ya quisiera tener la carretera que une Conakry con Kolaboui. Aunque fuera de tierra, sin asfalto.

Poetizar sobre lo que deberían hacer, y lo que no, desde aquí, es muy sencillo. Pero pongámonos en su piel: iniciar el día de cero, buscando la forma de ganar el jornal, que éste te llegue a comprar el arroz necesario y si sobra, alguna verdura, y rezando para que los problemas de salud no aparezcan —sobretodo al motor de la economía de casa—, porque a lo máximo que podrás optar, es una asistencia en un ambulatorio. El hospital queda lejos, no solo en distancia, sino también en economía.

De los días que he pasado allí con ellos, muchas veces los observaba e intentaba ponerme en la piel de quien de esa vida pasa a la que algunos piensan que es la que merecen. Aquí es donde empecé a entender por qué querían salir y por qué, muchos de los que habían conseguido salir, ahora piensan “en qué maldito momento”.

No son ganas y alegría de vivir las que faltan, sino tiempo y opciones para salir de ese tremendo estrés diario de carencias, viviendo con mucho menos de lo justo.

La huída, no es la solución, es solo el parche.