Del discurso al liderazgo real de los cuidados

La modificación de la regulación del Comité de Cuidados de Enfermería de la Comunitat Valenciana es una buena noticia. Durante años, la Enfermería ha reclamado que los cuidados dejen de ocupar un lugar secundario y formen parte de las decisiones estratégicas del sistema. Por eso, este paso merece ser reconocido.

El conseller de Sanidad ha afirmado que el Comité representa “la consolidación de un compromiso ético, científico y profesional con la salud de las personas” y que invertir en cuidados permite avanzar hacia una sanidad más segura, eficiente, humana y sostenible. Es fácil coincidir con ese diagnóstico. La cuestión es si estamos dispuestos a adoptar las decisiones necesarias. Porque el liderazgo no se proclama; se ejerce.

Los grandes desafíos sanitarios globales —envejecimiento, cronicidad, pluripatología y mayor demanda domiciliaria, comunitaria y sociosanitaria— tienen un denominador común: requieren más y mejores cuidados. Y hablar de cuidados es hablar, inevitablemente, de Enfermería.

El Comité constituye una oportunidad, pero no resolverá por sí solo problemas estructurales pendientes desde hace décadas. Ahora hay que demostrar que se cree de verdad en el liderazgo enfermero. Eso implica que la Enfermería esté donde se toman las decisiones estratégicas y disponga de capacidad ejecutiva e influencia real sobre la planificación sanitaria.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante consideramos que este Comité debería ser el primer paso hacia una estructura más ambiciosa: una Dirección General de Cuidados. Sería la adaptación de un modelo ya existente en otras comunidades y coherente con una realidad incontestable: los cuidados son uno de los pilares de cualquier sistema sanitario moderno.

También parece lógico que el principal órgano estratégico sobre cuidados esté presidido por un profesional de Enfermería. Por coherencia, quien lidera las políticas de cuidados debería pertenecer a la profesión con competencia científica, técnica y asistencial para planificarlos y evaluarlos.

Las declaraciones deben traducirse en decisiones organizativas. Resulta difícil hablar de liderazgo mientras continúa vacante la Jefatura del Servicio de Desarrollo de Competencias de Enfermería Comunitaria, Hospitalaria y Unidades de Apoyo. Si ese servicio ha sido clave para impulsar el Comité, reforzarlo debería ser prioritario.

Pero el mayor examen de credibilidad llegará cuando el Comité aborde una función que la propia resolución le atribuye: la planificación de recursos humanos y la adecuación de las ratios de enfermeras. Porque las cifras son tozudas.

La Comunitat Valenciana sigue por debajo de la media española en enfermeras por habitante y Alicante presenta una situación preocupante, con apenas 4,88 enfermeras por cada mil habitantes, muy lejos de las ratios nacional y europea. Ninguna estrategia de cuidados será plenamente eficaz mientras quienes deben prestarlos continúen siendo insuficientes.

La solución tampoco pasa solo por aumentar el número de estudiantes de Enfermería. Formar profesionales para que después trabajen en otras comunidades o países supone una pérdida de talento y de inversión. Hay que crear empleo estructural, estable y atractivo que permita retenerlos.

Pero hay otra asignatura pendiente: la implantación efectiva de las especialidades de Enfermería. Reguladas desde hace más de veinte años, siguen sin incorporarse plenamente al sistema sanitario. Antes de desarrollar nuevos modelos de práctica avanzada, sería razonable consolidar los ya previstos por la legislación o avanzar en ambos procesos de forma paralela.

También sería positivo ampliar el Comité con representantes de Salud Pública, Emergencias Sanitarias, Enfermería del Trabajo, atención sociosanitaria, universidades, sociedades científicas y colegios profesionales. Una política de cuidados será más sólida si integra todas estas perspectivas.

Persiste, además, una anomalía difícil de justificar: la vigencia parcial del Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo de 1973. Es paradójico querer construir una Enfermería del siglo XXI manteniendo parcialmente vivo un modelo organizativo concebido hace más de medio siglo, cuando la profesión tenía un papel muy distinto al actual. Su derogación definitiva es ya una necesidad institucional.

Sería un error conformarse con este paso. La diferencia entre una reforma administrativa y una auténtica política de cuidados no está en crear un comité, sino en convertir sus propuestas en decisiones, dotarlas de recursos y situar definitivamente a la Enfermería en el lugar que le corresponde dentro de la planificación sanitaria.

Los cuidados representan uno de los grandes desafíos de la sanidad del futuro. La cuestión ya no es si la Enfermería debe liderarlos, sino si las administraciones están dispuestas a confiar realmente en ese liderazgo. Porque fortalecer la Enfermería no es un objetivo corporativo, sino una condición imprescindible para ofrecer una asistencia más segura, eficiente y, sobre todo, más humana.