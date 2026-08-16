Educar en positivo en tiempos de IA

Agosto es tiempo de vacaciones, de desconectar y de recuperar ese tiempo que durante el curso parece escaparse entre clases, reuniones, evaluaciones y correcciones. Pero quienes vivimos la educación sabemos que la vocación no se pone del todo en modo vacaciones. En algún momento, casi sin querer, aparece una pregunta: ¿qué podría hacer el próximo curso un poco mejor que el anterior?

Por eso, aunque todavía quede verano, quizá merezca la pena dedicar unos minutos a pensar en uno de los grandes retos que nos espera en septiembre. Y no, esta vez no quiero hablar de inteligencia artificial, herramientas digitales ni de la última innovación tecnológica. Quiero hablar de algo mucho más importante: nuestros alumnos.

Educar en positivo: mucho más que decir cosas bonitas

Martin Seligman, uno de los principales impulsores de la psicología positiva, planteó junto con otros investigadores una idea especialmente interesante para quienes nos dedicamos a la enseñanza: la escuela no debería ocuparse únicamente de transmitir conocimientos y desarrollar competencias académicas; también debería contribuir deliberadamente al bienestar de los estudiantes. Seligman denominó a esta perspectiva Positive Education: una educación que combina las competencias tradicionales con aquellas que favorecen el bienestar, la resiliencia, las emociones positivas, el compromiso y el sentido vital. Y lo relevante es que sostienen que muchas de estas capacidades pueden enseñarse y aprenderse.

Posteriormente, Seligman desarrollaría su conocido modelo PERMA, que entiende el bienestar desde varias dimensiones y llevado al aula, esto supone cambiar algunas preguntas. Además de conocer las dificultades que tiene un alumno, debemos preguntarnos cuáles son sus fortalezas. Además de señalar lo que todavía no ha conseguido, reconocer lo que ya ha logrado. Yo lo he resumido en cuatro ideas muy sencillas: felicidad y bienestar; pasión y vocación; visión y objetivos; misión y motivación para saber para qué hacemos las cosas. Y todo ello sirve tanto para el alumnado como para nosotros, los docentes.

Conviene evitar un equívoco frecuente. Educar en positivo no significa eliminar las dificultades, regalar aprobados o convertir el aula en un lugar donde todo está bien. Pero existe una enorme diferencia entre exigir desde la etiqueta «eres vago», «no vales para esto», «siempre haces lo mismo» y hacerlo desde las posibilidades de crecimiento: «esto todavía no está bien, pero sé que puedes hacerlo mejor y vamos a descubrir cómo». La educación positiva pone el foco en las fortalezas sin ignorar las dificultades. Busca que el alumno pueda reconocer sus avances, desarrollar autonomía, aprender de los errores y construir una percepción realista, pero esperanzadora, de sus propias posibilidades.

La investigación de Seligman encontró evidencias de que determinadas competencias relacionadas con la resiliencia, las emociones positivas, el compromiso y el significado pueden trabajarse deliberadamente en contextos escolares. No estamos, por tanto, simplemente ante una frase bonita para comenzar septiembre. Estamos ante una perspectiva educativa con fundamento psicológico y pedagógico.

Y entonces llegó la IA

Probablemente este próximo curso hablaremos muchísimo de inteligencia artificial. Hablaremos de agentes, modelos de razonamiento, personalización del aprendizaje, generación de contenidos, evaluación asistida, tutores inteligentes y automatización. Y debemos hacerlo. Sería absurdo que la escuela permaneciera al margen de una transformación tecnológica de semejante magnitud. Pero existe una paradoja que deberíamos tener muy presente: cuanta más inteligencia artificial entre en nuestras aulas, más importante será proteger aquello que hace profundamente humana a la educación. Una IA puede generar veinte actividades adaptadas en segundos. Puede ayudarnos a preparar materiales para distintos niveles. Puede analizar datos y sugerir itinerarios. Pero no conoce a María como la conocemos después de meses observándola, ni percibe ese silencio diferente de Pablo. No comprende todo lo que significa que un alumno que nunca levantaba la mano se atreva por primera vez a participar. Y tampoco experimenta esa extraordinaria sensación que conocemos los docentes cuando un alumno descubre que sí podía.

La tecnología puede ayudarnos a personalizar. Pero personalizar no es solamente adaptar una ficha a tres niveles de dificultad. Personalizar es conocer. Poner al alumno en el centro significa aceptar que todos son diferentes. Aquí aparece otro de los grandes retos de septiembre: la diversidad. Nuestras aulas son extraordinariamente heterogéneas. Diferentes capacidades, ritmos, situaciones familiares, intereses, culturas, experiencias previas, dificultades, talentos, motivaciones y maneras de aprender. Por eso inclusión no significa simplemente que todos estén físicamente dentro de la misma clase.

Ideas claves de una educación en positivo según Seligman

La UNESCO plantea precisamente la inclusión desde una perspectiva más profunda: reconocer que todos pueden aprender, pero que cada estudiante posee características, intereses, capacidades y necesidades diferentes. La respuesta inclusiva implica transformar el sistema y eliminar barreras para que todos puedan participar y progresar. Una revisión sistemática de Subban, Woodcock, Sharma y May sobre las experiencias de estudiantes con distintas necesidades educativas identificó cinco factores especialmente relacionados con una inclusión efectiva: relaciones de apoyo, creencias positivas del profesorado, liderazgo escolar favorable a la inclusión, prácticas docentes de apoyo y accesibilidad. La inclusión bien entendida no consiste en bajar el listón para todos. Consiste en construir diferentes caminos para que cada uno pueda avanzar.

Nuevos objetivos

El próximo curso tendremos que programar saberes básicos, competencias específicas, situaciones de aprendizaje, criterios de evaluación y actividades. Pero antes de abrir nuestra plataforma educativa os animo a contestar a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo conseguiré que cada alumno sienta que pertenece a esta clase?

• ¿Cómo descubriré sus fortalezas y no solamente sus dificultades?

• ¿Cómo celebraré el progreso y no exclusivamente el resultado?

• ¿Cómo ofreceré diferentes caminos para llegar a quienes necesitan aprender de otra manera?

• ¿Cómo conseguiré que cada estudiante termine el curso creyendo un poco más en sus propias posibilidades?

Eso también es innovación educativa. Y quizá sea una innovación bastante más difícil que aprender a utilizar la última herramienta de inteligencia artificial. En septiembre tendremos alumnos que aprenderán rapidísimo y otros que necesitarán escuchar una explicación cinco veces. Tendremos quien llegue tremendamente motivado y quien aparentemente no quiera estar allí. Alumnos brillantes académicamente que necesitarán ayuda emocional y otros cuyo expediente nunca reflejará todas las capacidades que poseen. Nuestro trabajo será intentar llegar a todos. No siempre lo conseguiremos. Nos faltan recursos, muchas horas lectivas y ratios altas, pero sí podemos tomar una decisión profesional: no dejar de mirar a cada alumno como una posibilidad.

Por eso, cuando llegue septiembre, innovemos. Formémonos. Probemos metodologías. Utilicemos tecnología. Aprovechemos también la inteligencia artificial cuando aporte verdadero valor pedagógico. Pero que nuestra gran innovación del próximo curso no sea una aplicación. Que sea mirar de otra manera al alumno que tenemos delante. Descubrir sus fortalezas. Reconocer sus pequeños logros. Ayudarle a encontrar una pasión. Darle objetivos alcanzables. Hacerle comprender para qué aprende. Escucharlo. Adaptarnos cuando lo necesite. Exigirle porque confiamos en él. Y construir aulas en las que la diversidad no sea considerada un problema que debemos solucionar, sino la realidad humana desde la que debemos educar. En estos tiempos de inteligencia artificial, quizá nuestra revolución educativa tenga que ser, paradójicamente, profundamente humana.

Pongámonos las pilas e innovemos sin miedo, recordando dónde debe estar el centro: no en la tecnología, ni en la metodología, sino en cada uno de nuestros alumnos. Porque educar en positivo es, en el fondo, mirar a un alumno y transmitirle con nuestras palabras, nuestras expectativas y nuestras decisiones pedagógicas: «todavía no sé hasta dónde puedes llegar, pero merece la pena ayudarte a descubrirlo.»