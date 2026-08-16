¿Y si estamos hablando demasiado mal de una juventud que también está cambiando el mundo?

Al leer estos días una noticia sobre jóvenes que van a dedicar parte de sus vacaciones a entregarse a los demás, a acompañar a personas vulnerables y a estar cerca de quienes más lo necesitan, me pasó algo muy sencillo.

Me vinieron a la cabeza muchas de esas cositas que escucho una y otra vez sobre la juventud. Que no quieren trabajar. Que no se esfuerzan. Que lo quieren todo fácil. Que viven pegados a una pantalla. Que antes éramos de otra manera.

Y pensé que quizá tocaba parar un poco y darle una pensadita.

Es cierto que existen jóvenes instalados en la comodidad, en la queja o esperando que la vida se lo ponga todo fácil. Existen. Sería absurdo negarlo.

Pero ojo, también existen adultos así.

Y, sin embargo, con ellos no solemos sentenciar a toda una generación adulta porque conozcamos a unos cuantos que no se implican, no se esfuerzan o viven instalados en la queja. Con los jóvenes, en cambio, tendemos a generalizar con demasiada facilidad. Los miramos y los metemos a todos en el mismo saco. Y eso me parece injusto.

Y eso me hace pensar que no estamos mirando bien, y nos dejamos arrastrar por lo que leemos y nos cuentan.

Y sin duda alguna hay una juventud que hace bien, pero sin hacer ruido. Que no busca el protagonismo sin más. Una juventud que estudia, trabaja, se forma, cuida, acompaña, se equivoca, pero vuelve a intentarlo y, cuando llega el verano, decide entregar parte de su tiempo a quienes lo más lo necesitan.

Jóvenes que podrían elegir solo descanso, viajes, amigos o simplemente no hacer nada, que también tienen derecho a descansar, faltaría más. Pero algunos jovenes eligen otra cosa. Eligen estar con niños que necesitan apoyo, con personas mayores que viven en soledad, con familias que viven situaciones duras, con enfermos, con personas con discapacidad, con comunidades que necesitan manos, presencia y escucha.

Y eso merece ser contado hasta el infinito y más allá.

No para premiarlos. No para ponerles una medalla. No para convertirlos en héroes. Merece ser contado porque si solo hablamos de la juventud cuando molesta, cuando grita, cuando se equivoca o cuando no cumple nuestras expectativas, acabamos creyendo que esa es toda la juventud.

Y no lo es.

El ruido siempre confunde. Las redes también. Aquello que más vemos nos hace pensar que es lo normal, lo verdadero.

También nosotros fuimos jóvenes. También hicimos tonterías. También quisimos que la vida fuera más fácil. La diferencia es que muchas de nuestras torpezas no quedaron grabadas, compartidas y juzgadas por miles de personas. Tuvimos la suerte de hacer el ridículo en analógico. Y eso nos salvó bastante.

Exigir no debería significar despreciar.

Por eso me cuesta aceptar esa mirada que lanzamos tan dura hacia los jóvenes de forma generalizada. Les pedimos que sean pacientes, cuando vivimos en un mundo acelerado, en un mundo donde vamos como pollo sin cabeza, en un mundo donde la mayoría funciona en su día a día confundiendo lo superficial con los trascendental. Les pedimos profundidad, pensamiento crítico, cuando vivimos en una sociedad que generalmente premia lo inmediato.

Y aun así, muchos responden.

Muchos estudian, trabajan, ayudan en casa, se preocupan por los demás, es especial, por lo menos favorecidos y participan en proyectos sociales.

Eso también es juventud.

Aquella que se arremanga. La juventud que acompaña. La juventud que no convierte cada gesto en contenido. La juventud que quizá no tiene todas las respuestas, pero sí una pregunta muy sana dentro: ¿dónde puedo ayudar?

No hace falta idealizarlos. Los jóvenes no son héroes por hacer voluntariado. Son personas en camino, como todos. Becarios de la vida, como seguimos siendo también los adultos aunque a veces se nos olvide.

Pero precisamente por eso conviene contarlo. Para equilibrar el relato. Para que no parezca que la juventud solo aparece cuando molesta. También están cuando ayudan, cuando cuidan, cuando se forman, cuando madrugan y cuando entregan tiempo, energía y corazón a personas que quizá nunca podrán devolverles nada.

Y pienso que nuestra obligación como adultos no debería ser repetir una y otra vez, que la juventud está perdida, sino aprender a mirarles mejor, a mirar a esa juventud que sin hacer ruido está cambiando el mundo.

¿Y si empezamos a mirar más a esos jóvenes que no hacen ruido, pero que ya están haciendo del mundo un lugar un poco más humano? n