Hacinamiento y despoblación

Últimamente España es un país en crecimiento demográfico y este año, por primera vez en nuestra historia, va a convertirse en una nación con una población de cincuenta millones de habitantes. Dentro de esta dinámica general de crecimiento tenemos que enfrentarnos con una realidad: el modelo de población de España resulta cada vez más dual. El centro y la periferia comienzan a saturarse mientras que amplias zonas intermedias quedan despobladas. Es un modelo de población que parece nacido en el interior de una centrifugadora que solo respete centro y periferia. El modelo resultante es el de una España con problemas de saturación en muchas regiones exteriores; frente a otras interiores desocupadas en la que se dan problemas de falta de densidad y actividad. Es la España del crecimiento continuo frente a lo que hemos llamado España vaciada.

Nos dicen los geógrafos que el 90% de la población española vive en un 2,6% del territorio y llama la atención el limitado espacio utilizado para vivir. Frente a otros países que ocupan un porcentaje de hasta un 30% de su superficie, nuestro exiguo 2,6% resulta muy bajo y eso en un país con una gran extensión territorial. Y es que la densidad de nuestras poblaciones es manifiestamente alta. Hasta las limitaciones a la densidad de los nuevos barrios impuestas por la Ley del Suelo de 1975, nuestros crecimientos solían disponer de densidades con más de 300 viviendas por hectárea. Hoy nos hemos fijado un máximo de 100 viviendas por hectárea, incluso muchos barrios nuevos no llegan ni a la mitad. Pero la acumulación en el tiempo perdura; como ejemplo: Hospitalet de Llobregat tiene la mayor densidad habitacional de Europa, es tan alta que resulta el doble de la de Manhattan. En Elche, los crecimientos de los años sesenta motivaron que hoy se sobrepasen densidades de 300 viviendas por hectárea en barrios de nuestra ciudad.

Otro hecho importante es que cada vez somos un destino turístico más apreciado: 100 millones de personas van a venir a visitar España durante este año. Lo cierto es que las zonas costeras, ya de por sí altamente pobladas se enfrentan en verano a densidades muy superiores. En definitiva determinadas regiones van a sufrir estrés poblacional, mientras que otras regiones suspirarán por contar con gentes que animen su día a día.

Las grandes áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga-Costa del Sol y Elche-Alicante-Benidorm van a sufrir graves problemas de insuficiencias estructurales durante muchos meses al año. Algo parecido, incluso peor, acontecerá en las islas Baleares y Canarias. Algunas islas como Ibiza se están convirtiendo en el paradigma de esta situación. Además nuevas formas de vida, como la costumbre de invernar de los mayores europeos o los «nómadas digitales» hacen que más personas vengan a instalarse en nuestro país. Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores da un visado de residencia para estos teletrabajadores extranjeros que no son de la UE y vienen a España a trabajar para sus empresas situadas a distancia. Los de la UE no necesitan permiso para venir y fijar su residencia.

Si nos referimos ahora al crecimiento económico, también España crece en los últimos tiempos. España entrará este año en el club de los países con un PIB de más de 2 billones de dólares. Simplemente dividiendo por los 50 millones de habitantes resulta que El PIB per capita es de unos 40.000 dólares. ¡Nunca habíamos tenido esta riqueza! Aunque la concentración de la riqueza en algunas manos sigue creciendo, dando como resultado que el reparto del PIB sea muy desigual. Menos del 10% de la población dispone de más del 50% de la riqueza nacional. Territorialmente también la dispersión es manifiesta. Desigualdad entre personas y desigualdad entre regiones. Pensemos que Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana generan el 60% de la riqueza nacional. Esta concentración desnivela aun mas el sistema, en un proceso que se retroalimenta y atrae hacia estas zonas al resto de población.

Un problema que genera esta situación tan desequilibrada es el de la vivienda. Sobran viviendas en una gran porción de España y falta viviendas en determinadas regiones. En algunas zonas este problema se convierte en un obstáculo tan acuciante que se traduce en rechazo laboral para aceptar un puesto de trabajo, convirtiéndose en un impedimento para el crecimiento.

Frente a este panorama de país dividido, comienza a hacer falta una política territorial a escala nacional que tienda a corregir estos desequilibrios. Porque cada territorio por separado no presenta mas que una visión local con pérdida de la visión total. Cada autonomía solo puede planificar los desequilibrios internos, mientras que el ordenamiento de la globalidad del país resulta confuso. Y es que cada vez resulta más difícil en un país que ha descentralizado el urbanismo y la ordenación territorial ordenar la globalidad. En la España de las autonomías hace falta ser un mago para elaborar un plan de crecimiento equilibrado en las condiciones actuales. ¡Necesitamos tomarnos más en serio el reequilibrio territorial para compensar las distintas áreas de nuestro país!