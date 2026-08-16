Manual de vacaciones.

Salir de vacaciones se parece cada vez más a preparar una oposición.

Hay que caminar doce mil pasos al día, ponerse protector solar, evitar las garrapatas, distinguir la posidonia de unas algas cualquiera y acordarse de poner el teléfono en silencio antes de intentar dormir la siesta.

Mi intención era bastante más modesta.

Solo quería caminar.

La aplicación del teléfono asegura que doce mil pasos diarios ayudan a perder barriga. Ignoro quién decidió que fueran exactamente doce mil y no once mil cuatrocientos o trece mil cien, pero las aplicaciones hablan con una autoridad difícil de discutir. Además, agosto siempre invita a creer que todavía es posible corregir en un mes los excesos de los once anteriores. Así que me organicé con disciplina: gimnasio por la mañana, comer un poco mejor, reservar la cerveza para ocasiones verdaderamente especiales y caminar.

No había recorrido doscientos metros cuando apareció la primera advertencia.

—Ten cuidado con las garrapatas.

Este verano parece que hay muchas. Nadie se pone de acuerdo en el motivo. Unos culpan al cambio climático, otros a las liebres y alguno a la desaparición de ciertos depredadores. Las teorías cambian. En que las garrapatas están ahí, sin embargo, todos coinciden.

Los más previsores llevan un aparato de ultrasonidos. Otros prefieren el repelente. Todos conocen a alguien que conoce a alguien al que le encontraron una detrás de la rodilla.

Salgo al campo con una sensación curiosa. Las garrapatas saben perfectamente dónde estoy. Yo apenas sé dónde poner los pies.

Una rama me roza el tobillo. Me detengo.

No era una garrapata. Un poco más adelante vuelvo a detenerme. Tampoco.

El compañero que camina conmigo encuentra varias antes de regresar al coche. Yo ninguna. No termino de decidir si eso me tranquiliza o me preocupa todavía más.

De vuelta a casa cometo otro error. Abro Instagram. Me aparece un vídeo de varias personas muy enfadadas reclamando que limpien una playa porque está llena de algas. Llevan camisas azules impecables y hablan con la seguridad de quien no contempla la posibilidad de estar equivocado.

No son algas. Es posidonia. Estoy a punto de escribir un comentario. Luego recuerdo que llevo media hora inspeccionándome los calcetines y cierro la aplicación. No quieren una playa. Quieren el folleto turístico.

Por la tarde entro en una frutería de Altabix. Necesito dátiles. Hay de Elche y hay de Túnez. Prefiero los de Túnez. Me quedo unos segundos delante de las cajas preguntándome por qué una decisión tan insignificante parece necesitar una explicación. Al final cojo los tunecinos y sigo buscando melocotones.

Después de comer solo pido veinte minutos de siesta. Ni media hora. Ni una hora. Veinte minutos.

Dejo el teléfono boca abajo sobre la mesa. Recuerdo que debería ponerlo en silencio. Lo pienso justo cuando empiezo a dormirme. Vibra. No sé cómo lo hacen, pero los teléfonos siempre encuentran el momento. Es un compañero.

—Te paso una revisión. Muy interesante.

Abro el enlace.

Manifestaciones neurológicas de las enfermedades transmitidas por garrapatas.

Cierro el teléfono. Las garrapatas también habían llegado a la siesta.

Por la noche miro la aplicación. He cumplido los doce mil pasos. Apago el teléfono. Lo dejo sobre la mesa. Vuelve a vibrar.

Como médico sé que no todas las garrapatas son iguales. Algunas apenas dejan una pequeña reacción en la piel. Otras, como las del género Ixodes, pueden transmitir enfermedades que conviene tomarse muy en serio.

El problema es que, cuando uno vuelve del campo, no se pone a clasificarlas.

Se las busca todas.

Con el teléfono sucede algo parecido. La mayoría de las vibraciones no cambian la vida de nadie. Pero uno termina mirándolas todas.