El coste real de la inmigración

La inmigración que recibe España procede en buena medida de Latinoamérica y del Magreb y se ha incorporado, en una proporción significativa, a sectores y ocupaciones de cualificación y salarios inferiores a la media. Este fenómeno abre un primer debate económico sobre sus posibles efectos en los salarios de los trabajadores menos cualificados, cuestión que merecería un análisis específico. Sin embargo, no es ese el asunto que nos debe ocupar ahora. La pregunta es otra: ¿qué impacto está teniendo el fuerte aumento de la inmigración sobre los ingresos, el gasto y los servicios públicos en España?

La dimensión alcanzada por el fenómeno justifica la pregunta. España se aproxima a los 50 millones de habitantes y, a comienzos de 2026, más de diez millones habían nacido en el extranjero, alrededor de una quinta parte de la población. Si atendemos exclusivamente a la nacionalidad, los extranjeros representan cerca del 15 %. Estamos, por tanto, ante una transformación demográfica con efectos relevantes sobre el mercado laboral y las cuentas públicas.

El inmigrante no solamente genera gasto. Si trabaja, cotiza a la Seguridad Social, paga IRPF y, como cualquier consumidor, soporta IVA e impuestos especiales. Pero tampoco basta con afirmar que su incorporación al mercado laboral beneficia necesariamente a las cuentas públicas, ya que también utiliza la sanidad y la educación, percibe determinadas prestaciones y, cuando genere los derechos correspondientes, cobrará pensiones. La cuestión es determinar si los ingresos que genera compensan el gasto presente y futuro que ocasiona.

En junio de 2026 había aproximadamente 3,45 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, algo más del 15 % del total. Aunque su aportación al crecimiento reciente del empleo ha sido muy elevada, sus salarios son considerablemente inferiores. Los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023 situaban el salario medio anual observado de los extranjeros en unos 17.100 euros, frente a aproximadamente 25.000 entre los españoles calculados a partir de la misma estadística. Por tanto, representar el 15 % de los cotizantes no significa aportar ese mismo porcentaje de cotizaciones o IRPF.

Esto conduce a una cuestión fundamental: qué clase de crecimiento estamos generando. El Banco de España ha señalado que la contribución positiva de la inmigración al crecimiento reciente se concentra especialmente en el empleo y la estructura demográfica, mientras que su aportación a la productividad por hora es negativa. Existe así el riesgo de consolidar un modelo extensivo: más población, más trabajadores y mayor PIB agregado, pero sin un crecimiento equivalente de productividad y renta por habitante.

En el lado del gasto aparece además un elemento que el simple balance entre impuestos y prestaciones no refleja suficientemente: el aumento de población exige ampliar la capacidad de los servicios públicos. Más habitantes significan más alumnos, consultas médicas, transporte, vivienda e infraestructuras. Si la población aumenta más rápidamente que la inversión pública, aparecen saturación, listas de espera y pérdida de calidad en unos servicios que deben atender tanto a los recién llegados como a quienes ya residían en España.

No basta, por ello, con calcular el coste de utilizar los hospitales o colegios existentes. Un aumento sostenido de población obliga a construir nuevos colegios, centros de salud y hospitales, contratar profesores y personal sanitario y ampliar infraestructuras. Además, estos costes se concentran especialmente en determinadas comunidades autónomas y municipios, pudiendo generar tensiones locales, aunque el balance fiscal agregado del Estado resulte favorable.

Existe, sin embargo, una ventaja decisiva para las cuentas públicas actuales: la edad. La población inmigrante es sensiblemente más joven que la española, trabaja proporcionalmente más y todavía genera relativamente poco gasto en pensiones, dependencia y sanidad asociada a edades avanzadas. Esta es una de las principales razones por las que diferentes estudios encuentran actualmente un saldo fiscal favorable de la inmigración.

Pero esta ventaja constituye, en buena medida, un dividendo demográfico temporal. Los inmigrantes también envejecerán, adquirirán derechos de pensión e incrementarán su utilización de la sanidad y la dependencia. Si para entonces una parte importante ha desarrollado su vida laboral en empleos de baja productividad, salarios reducidos y bases de cotización modestas, el balance será necesariamente diferente.

La cuestión es, pues, qué modelo migratorio permite transformar la llegada de población en capital humano, productividad y renta por habitante, y si somos capaces de adaptar al mismo tiempo nuestros servicios e infraestructuras públicas. De lo contrario, España puede conseguir más habitantes, más trabajadores y un PIB mayor sin conseguir necesariamente una economía más productiva ni unos mejores servicios públicos.