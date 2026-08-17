El lobo feroz

Un personaje que describiré, y que vuelve a salir en la TV, me ha recordado a un portavoz israelí llamado Roni Kaplan, que con un idioma español fluido, cada vez que se prodigaba en TV española, trataba siembre de justificar las masacres en Gaza, diciendo que eran por culpa del grupo terrorista Hamás, aunque nunca se podrá justificar los setenta y cinco mil muertos en Gaza, haya o no terroristas entre los muertos.

Ahora aparece en TV con su idioma, que traducen, un oficial iraní de portavoz y de la Guardia Revolucionaria, llamado Efraim, que habla de temas que me han parecido aberrantes, diciendo: «Creen los que bombardean son objetivos, cuando lo son insignificantes»; o sea que los dos mil muertos iraníes para el oficial militar son insignificantes, al igual que los bombardeos contra cuarteles, a la fábrica de drones, al edifico de reunión de los ayatolás, a la muerte del líder supremo y a la cúpula iraní y jefes militares varios o a la destrucción de los barcos de la marina iraní, aunque en mi opinión no es de recibo que les hayan bombardeado una escuela, una universidad y un hospital.

También he pensado en la célula terrorista iraní durmiente en Madrid que quiso asesinar al político Alejo Vidal Quadras y que un movimiento a tiempo de su cabeza evitó que la bala fuera mortal. En otra alocución del portavoz militar citado dice : «Si entran los estadounidenses serán pasto de los tiburones», pero mira por donde el coronel aviador, que tuvo que saltar en paracaídas del avión, fue rescatado , aunque herido por un comando de élite del ejército estadounidense. Un periodista iraní nos ha explicado que hay costumbre de tirar al mar a los cadáveres para pasto de tiburones y los ayatolás han colgado de la horca a dos de los disidentes que protestaron por un nuevo Gobierno democrático y mejor. En fin, como este personaje portavoz iraní suele hablar en TV de forma arrogante y de esta forma destila odio, rencor, venganza, le he puesto el sobrenombre del «lobo feroz».