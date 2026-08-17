El olvido y la memoria: de la nostalgia estéril al recuerdo útil (3/4)

Ahí están en inventario no exhaustivo del profesor Calduch las actitudes que nuestra sociedad adopta en relación con su patrimonio arquitectónico: «Abandono sistemático de barrios enteros a un deterioro irreversible que justifique su renovación drástica, empezando por el desalojo de los habitantes; ruina de edificios antiguos (incluyendo con frecuencia accidentes mortales) originados por intervenciones chapuceras; degradación visual del perfil urbano y del paisaje con carteles y vallas publicitarias de todo tipo; pastiches de falsos lenguajes historicistas y castizos que enmascaran el uso abusivo del espacio y la especulación; basureros incontrolados, nidos de todo tipo de actividades marginales, en que se convierten los solares urbanos a la espera de suculentas plusvalías; destrucción de tramas y tejidos urbanos sacrificados impunemente al interés omnipresente del transporte privado individualizado; sobreelevación y aumento de plantas sobre edificios existentes, haciendo añicos la imagen de la ciudad para aumentar el lucro de propiedades amortizadas hace décadas; cerramiento chapucero y caprichoso de balcones, terrazas y áticos, realizados al margen de la reglamentación urbanística y en contra del decoro de la imagen pública; enrejados de zaguanes y ventanas, donde las comunidades de propietarios sacan a la calle su ramalazo más hortera; contaminación sistemática del paisaje rural con casetas y chabolas de pésima construcción ejecutadas al margen de cualquier control técnico y legal; depauperación de plazas y jardines con terrazas de bares, tenderetes, chiringuitos de venta ambulante, quioscos de propaganda y remodelaciones traumáticas; rapiña y destrucción fraudulenta de restos arqueológicos para la construcción de sótanos infames y edificios de ínfima calidad».

Claro que hay también buenos ejemplos de restauraciones, reconstrucciones y reutilizaciones, como puede comprobarse en muchas de nuestras ciudades, en las revistas y publicaciones especializadas surgidas en los últimos años y en los cursos que se multiplican por todo el Estado español y a los que cada vez asiste un público más numeroso y más joven.

Pero lo más sorprendente es ver cómo ha calado en la población el consumo de patrimonio y la idea, más teórica que práctica, de que su mantenimiento es algo necesario e incluso imprescindible. La idea de conservación que, en un principio, aparecía vinculada a la historia y a la arqueología, se ha unido a la idea de defensa del medio ambiente o del entorno y de los recursos naturales; o de los recursos de todo tipo, como campo genérico que englobaría el nuestro y que se ha impuesto en las últimas décadas en los ámbitos cultos de nuestro contexto occidental.

Destrucció violenta de la ciutat per a esborrar-ne les característiques: treballadors municipals talen palmeres als carrers d’Elx. / Áxel Álvarez

Un contexto que en el Estado español ha experimentado un gran aumento de la riqueza privada y pública en este tiempo, por lo que se han podido destinar importantes cantidades económicas al mantenimiento de las arquitecturas (y no solo a las obras en sí, sino también a la publicidad y a los discursos institucionales y periodísticos). Parece que, cuando otras necesidades más urgentes y prioritarias estaban ya cubiertas, había que buscar el prestigio de «lo antiguo» o de «lo natural», aunque muchas veces fuera falseándolo.

Es curiosa esta asunción en un momento determinado por las instituciones públicas y los mass-media de los discursos de búsqueda del presente, de mantenimiento del legado cultural que a mitad de los años de 1970 iniciábamos los que entonces éramos unos jóvenes más o menos intelectualizados que aprovechábamos las fisuras del franquismo tardío para lanzar el mensaje de que valía la pena conservar todos aquellos bienes que se estaban tirando impunemente a la basura. «¡Patrimonio el último!», gritaba desde un divertido chiste de la revista CAU un obrero que, piqueta en mano, se afanaba en demoler un edificio antiguo. Cabe recordar que entonces, la defensa del patrimonio arquitectónico y urbanístico de nuestras ciudades, tan maltratado durante los años sesenta y setenta, era una labor urgente y prioritaria para los que creíamos en su valor irreemplazable (sin saber hasta que punto la destrucción democrática de la ciudad continuaría la destrucción de la dictadura). ¿Qué nos impulsaba? ¿Qué nos sigue impulsando?

Una vez conocí a alguien que padecía una enfermedad que consistía en no ser sensible al paso del tiempo, de manera que el pasado no acababa nunca de pasar, por lo que todo el tiempo era siempre presente para él. Y solamente algunos agujeros en aquella enfermedad crónica le permitían tener recuerdos del pasado y hacer proyectos para el porvenir. Pero para la mayoría de nosotros, todo el presente que vivimos está hecho de una mezcla de proyectos y de metas, de olvido y de memoria, olvidos y memorias personales y colectivas, materiales e inmateriales, valiosas económicamente o con un mero valor de uso, sentimental, cultural o paisajístico. Aunque la orden universal de despilfarro es que se debe tirar todo, lo ya usado y también lo que está aún sin usar, tiramos aquello que nos molesta, lo que nos estorba, lo que consideramos que no hay que conservar, lo que ya no necesitamos para nada; y guardamos, en cambio, las cosas que nos gustan, que nos atraen, que consideramos útiles o valiosas, las cosas a las que pensamos volver.

Destrucció violenta de la ciutat per a esborrar-ne les característiques: treballadors municipals talen palmeres als carrers d’Elx. / Áxel Álvarez

Muchas veces se nos malinterpreta cuando defendemos ciertas presencias (la historia, el monumento, la trama urbana, la ciudad, el patrimonio construido, los restos arqueológicos, el idioma materno, los objetos que nos acompañan) y se nos acusa de nostálgicos o de improductivos. Pero yo distinguiría entre una nostalgia productiva y otra inútil, improductiva, estéril, falsa o, peor todavía, paralizadora.

Hay nefastas miradas hacia el pasado que no dejan avanzar y crean una nostalgia de cartón piedra que solo se lamenta de algo tan inevitable como es el paso del tiempo, pero que no utiliza el pasado como espejo, guía o fuente de placer, de aprendizaje, de conocimiento o de supervivencia. Esta nostalgia estéril se puede complacer en la melancolía, pero sin mover un dedo para evitar la desaparición de los bienes materiales en los que se puede conservar algo del pasado o para crear alguna obra nueva en la que se contenga algo del presente (otro tema crucial: la creación de monumentos o de patrimonio desde la contemporaneidad); no es una nostalgia que suponga un obstáculo a la destrucción de las arquitecturas existentes porque se contamina de un nihilismo paralizador y se alía con reaccionarios intereses inmobiliarios o políticos que en muchas ocasiones la potencian como una defensa o justificación de sus turbios propósitos. ¡Cuántas promotoras responsables de la destrucción de su ciudad editan cada año un calendario con fotos antiguas de esa misma ciudad en un canto inútil a la más inútil nostalgia!

De la satisfacción ante la destrucción de lo antiguo para que nazca lo nuevo, pero también para poder evocar con nostalgia lo antiguo desaparecido, habla Italo Calvino cuando describe una de sus célebres ciudades invisibles, Maurilia, donde los habitantes se envanecen de mostrar postales antiguas con vistas de la ciudad. Dice Calvino: «La misma plaza idéntica con una gallina en el lugar de la estación del ómnibus, el quiosco de música en el lugar del puente, dos señoritas con sombrilla blanca en el lugar de la fábrica de explosivos». Y aunque con estas postales les viene la melancolía, a la vez, los maurilienses se muestran orgullosos de haber destruido la ciudad anterior para levantar la nueva ciudad.

(Continuarà).

Nota bene: Aquest text replega dues conferències donades, l’una, al Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (Logroño, 1999); l’altra, als cursos d’estiu de la Universidad del País Vasco (Sant Sebastià, 2000).

Formarà part d’un llibre titulat «Poètiques de la ciutat».