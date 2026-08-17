Opinión | El teleadicto
Pirotecnia para los sentidos
La Nit de l'Albà ilicitana de la noche del 13 de agosto ha llegado a un punto tan desmesurado de brillantez y grandiosidad que bien merece una reflexión tanto desde el punto de vista televisivo como festero. Se trata, sin lugar a dudas, del mayor espectáculo pirotécnico de cuantos se pueden ver en todo el Estado, y sé que digo mucho. Sus datos hablan por sí solos. La pirotecnia oficial disparó 2,8 toneladas de pólvora y más de 88.000 cohetes, incluyendo 312 palmeras y la gran Palmera de la Virgen con 1.080 cohetones, sumando un presupuesto municipal de licitación de 193.538 euros adjudicado a Pirotecnia Ferrández. Junto a la aportación vecinal se totalizaron las 9,6 toneladas. Hasta lo datos fríos, las cifras, los números. Pero a ello hay que añadir el sentimiento que es lo que dota de valor a la celebración. El sentimiento siempre dota al espectáculo de otra dimensión.
Este despliegue de pólvora obedece a una tradición que se remonta a aquellos fuegos que comenzaron a lanzarse, primero desde las torres de la ciudad, y más tarde desde las azoteas, por todos los vecinos en unos momentos en los que Elche distaba mucho de contar con el cuarto de millón de vecinos que la habitan hoy. Es esa herencia de abuelos a nietos y de padres a hijos aporta un valor singular a una experiencia única.
Un evento que fue transmitido con mucha dignidad por las televisiones locales, y que el impulso de la Asociación de Amigos de la Nit de l´Albà logrará que sea una fiesta declarada de interés turístico internacional. Del mismo modo que el humo opacó las imágenes televisivas, ¿no podría repensarse la organización de este evento único en el mundo, cuya grandeza puede que sea tapada por su exceso? ¿De qué sirve tanta potencia sin control?
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