Los cuadernistas de Cuadernos Viajeros dejamos de dibujar en grupo los meses de julio y agosto, pero continuamos dibujando en solitario, allí donde nos encontremos, motivados por los divertidos Retos Semanales de Dibujo que tanto nos animan. Todos los martes el coordinador de Cuadernos Viajeros, Ramón Sempere, coloca en la página web y en el WhatsApp del grupo el Reto de la semana.

El Reto consiste en dibujar en los cuadernos lo que una palabra determinada sugiere al artista. «Una idea que puede tener diversas interpretaciones y el participante elige aquella que más le sugiere o interesa». Si la palabra propuesta es «oliva», por ejemplo, los cuadernistas podrán dibujar desde un plato de olivas pinchadas con un mondadientes hasta bancales llenos de olivos; botellas de aceite… y hasta la plaza del pueblo de Oliva (Valencia). Estos dibujos podrán hacerse del natural, copiando de documentación impresa o por imágenes ofrecidas por internet. Lo importante es no parar de dibujar y experimentar con los materiales de dibujo.

Retos Semanales de Dibujo / INFORMACIÓN

En lo que llevamos de verano se han convocado siete Retos Semanales: el primer Reto se convocó el 23 de junio y la palabra fue «fuente»; el segundo Reto, el 30 de junio y la palabra era «chinchón»; el tercer Reto, el 7 de julio: «verja»; el cuarto Reto, el 14 de julio: «oliva»; el quinto Reto, 21 de julio: «águilas»; el sexto Reto, 28 de julio: «capellán»; el séptimo Reto, 4 de agosto: «desapercibido»…

Los dibujos realizados de todos los Retos se pueden ver en la página de Cuadernos Viajeros y te puedes pasar un buen rato observando la variedad de resultados de cada convocatoria. En el quinto Reto: «águilas», por ejemplo, se dibujaron muchas águilas, pero también dibujos de lo más curiosos: un corredor de bicicleta en homenaje a Federico Martín Bahamonte, el «Águila de Toledo» (1928-2023); el Ayuntamiento de Águilas (Murcia), sacado de una foto de Wikipedia; botellas de cerveza El Águila de siglos diferentes (S. XX y S. XXI); Águila Roja, serie de TVE que se emitió de 2009 a 2016. La serie se desarrolla en el Madrid del Siglo de Oro, reinado de Felipe IV. Gonzalo, maestro de escuela, es el héroe enmascarado.

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En honor a mi obsesión por dibujar y pintar capellanes, el sexto Reto Semanal se ha dedicado a «capellán». Algunos de los dibujos de esta reciente convocatoria son los que acompañan esta Tribuneta.

Los dibujos realizados se envían a info@cuadernosviajeros.com o al WhatsApp del coordinador desde el martes hasta el domingo de la semana en curso, y el lunes aparecen todos juntos en la web de Cuadernos Viajeros y en las redes sociales de internet.

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Ni que decir tiene, también se reciben dibujos al margen de la palabra propuesta. Son temáticas de cuadernistas que van a su bola y te pueden sorprender con lo más inesperado. En los dibujos del sexto Reto, por ejemplo, se ha recibido una acuarela de la casa de campo donde yo nací y que estos días, precisamente, han derribado en la Cuesta de Barrachina para hacer un parque comercial. Desde aquí le mando a la compañera Janie dos besos así de fuertes y un abrazo así de grande.

Hay muchos grupos o comunidades de dibujantes que en ciertas ocasiones proponen «retos» a sus componentes, que tratan de diversos temas, conceptos, excursiones virtuales, fotografías, etc. Los orígenes de estos retos de dibujo entre los cuadernistas de Cuadernos Viajeros se remontan a los fatídicos días del covid (2020) en que para sobrellevar lo mejor posible la nefasta situación de no poder reunirnos se acudió al recurso de planificar un reto diario para no perder el contacto y continuar fieles a nuestra afición favorita. En total se propusieron 74 Retos, uno cada día. En las vacaciones de verano volvemos a los retos, pero uno por semana.

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«El reto es una forma de mantener la actividad de la comunidad, que fomenta la pertenencia al grupo, que motiva para no dejar de dibujar regularmente. Soluciona el problema de ‘qué dibujo hoy’; es una forma de mantener el aliciente, un recurso de entretenimiento que te saca de tu zona de confort. Desde el punto de vista de Cuadernos Viajeros, aunque el dibujo del reto, generalmente, no es ‘dibujo urbano puro’, los retos son útiles porque sirven de inspiración y experimentación, y, sobre todo, son otra forma de mirar, invitan a mirar de otras maneras. Es muy interesante comparar los resultados que se obtienen después de un motivo común» (Ramón Sempere).

Si bien Cuadernos Viajeros se mantiene fiel a sus orígenes de escuela de dibujo del natural, también es verdad que se acepta la copia de imágenes como una experiencia artística más. La contraseña es no parar de dibujar y no tener que demostrar nada. Somos eternos estudiantes de dibujo y ahí nos mantenemos. Nuestras aventuras gráficas en la selva misteriosa nos esperan y lo que más necesitamos es velocidad al dibujar. Pensando en lo felices que vamos a ser cuando los monos nos ataquen y con cuatro trazos los dejemos estampados en los cuadernos. Apuntes rápidos.

Retos Semanales de Dibujo

Al mismo tiempo, el dibujo del natural en la modalidad «de cerca» es algo que no nos cansaremos de proponer y por todo lo que enseña. Un simple par de cebollas encima de la mesa, estudiando sus texturas, luces y sombras, será más que suficiente para crear un buen dibujo a base de trazos y tonos. Por otro lado, no olvidemos que en la selva misteriosa vamos a retratar a los jefes y a los hechiceros de los poblados. No conseguir el parecido podría ser devastador.

Ahora mismo tengo colgados en la pared de enfrente de donde estoy escribiendo varios bodegones del natural de mis hijos de cuando tenían de diez a doce años de edad. La unión del dibujo y la pintura del natural con la expresión infantil es algo portentoso. Es una lástima que no se promocione más el dibujo y la pintura del natural en los talleres de arte. Sin ir más lejos, mis nietos ya han crecido copiando preferentemente del móvil. Aunque siempre se podrá volver atrás. Hay países del norte de Europa que ya lo están haciendo. Continuará…