Luces, sombras y sembrar cizaña

A pesar de los improperios que recibe la mayor parte de las veces como alocado intento de desgastar su figura, Pedro Sánchez exhibe una estimable hoja de servicios avalada en Europa y por organismos internacionales. ¿Eso es suficiente? Todo tiene algunas grietas y no es cuestión de grandilocuencias. Pero tampoco vale un despectivo discurso, oscurantista y manipulador. Si la clase media y trabajadora muestra ciertas erosiones, no es difícil imaginar el horizonte en manos de una oposición destructiva que no ha aportado ni aportaría nada positivo a la mayoría social. El Gobierno no destruye puestos de trabajo ni los crea salvo en lo que se refiere al empleo público. Sí genera condiciones mejores o peores e inversión para que los haya más o menos y de una u otra calidad.

El panorama ha ido mejorando progresivamente en todos los aspectos y debe seguir en esa línea de actuación sin pisar derechos laborales y sociales. La realidad actual contrasta con la precariedad que otros generaron, lo cual no significa que el paisaje sea de color de rosa. Hay jóvenes que se marchan de nuestro país para buscarse la vida, sí. Más hubo ayer con ciertos gobernantes en el puente de mando. La pérdida de poder adquisitivo sería muy notable con sujetos que solo piensan en los intereses de unos cuantos en claro perjuicio del grueso de la población. Es decir, lo de siempre.

Sí. Determinados sectores industriales y de servicios echan el cierre o recortan plantillas por causas económicas. Esto no quiere decir que exista un escenario de desaceleración del consumo y de estancamiento productivo. No obstante, los expedientes de regulación de empleo en empresas de transportes, construcción y servicios digitales son reales. Eso sí, aquello de trabajar más y cobrar menos, lo que las derechas esgrimen con orgullo, sería un mal sueño convertido en algo supuestamente beneficioso. Y no el único.

Hablar de propaganda sanchista o de triunfalismo oficial frente a la frialdad del desempleo, representa una inclinación política que pretende defender las tesis reaccionarias de algunos. El PSOE se vio obligado a pactar de acuerdo con los resultados electorales y lo ha venido haciendo dentro de la legalidad, con equilibrio y teniendo en consideración los valores de la justicia social, que otros detestan, en torno a planteamientos (simplemente) socialdemócratas del Ejecutivo de coalición progresista. Y si el votante socialista histórico se aleja, debería reciclarse y no aplaudir a personajes obsoletos que solo ejercen de tontos útiles y hacen reverencias a las dos derechas.

Las llamadas «concesiones al independentismo» nunca han saltado las líneas rojas y han servido, al mismo tiempo, para apaciguar calenturas. Las opciones derechistas echarían combustible en lugar de agua y la convivencia volvería a estar al rojo vivo. Respecto a la corrupción vinculada a los socialistas, hemos de distinguir la que lo es y la que está politizada con fines partidistas y antidemocráticos para derrocar al malvado Sánchez.

La crisis migratoria de Ceuta es más de lo mismo, aunque de otra manera. Un pretexto a fin de cañonear al Gobierno, si bien todo es mejorable. La tragedia humanitaria es lo primero y la inmigración requiere orden y solidaridad. La desesperación empuja a cruzar el charco, incluso a nado, y el asunto exige soluciones a las dificultades de la gente, empezando en los países de origen con una útil colaboración internacional. Desarrollo socioeconómico y estabilidad política. En España, la regularización de hasta medio millón de personas, aprobada el pasado mes de abril, ha sido muy positiva en términos humanos y económicos. Como hemos dicho en ocasiones, la oposición fomenta la pelea entre los de abajo y se deja tranquilos a muchos de arriba.

La cuerda de las relaciones entre España y Marruecos está tensa. La estrategia diplomática continuará siendo la misma respecto a la seguridad, la cooperación económica y el control de los flujos migratorios. Ese «país seguro» del noroeste de África acumula una amplia trayectoria de abusos contra los migrantes. Junto a Donald Trump, sigue reforzando su colaboración militar y tecnológica. Esto puede haber aumentado la confianza de Rabat al objeto de defender sus intereses geopolíticos.

A propósito de lo que decíamos más atrás, ¿hay razones para que la base socialista caiga en la desmovilización? Peor es echarse en brazos de la derecha extrema y la extrema derecha. ¿Las medidas contra el cambio climático, los derechos o la redistribución de la riqueza no demandan un voto favorable y permanente? El mercado laboral, los servicios y la vivienda siempre necesitan mejores recursos. La inmigración no es el auténtico problema y no debe ser un obstáculo que inquiete a la ciudadanía, pese a que algunos se dedican a sembrar cizaña con la compulsiva finalidad de acorralar a Pedro Sánchez.

No saquen las cosas de quicio las terquedades y el votante moderado. La protección de nuestra soberanía está ahí. Sobran aspavientos y tremendismo con marrulleras intenciones, único modo de asalto a la Moncloa. El PSOE no ha roto su identidad, sino que las circunstancias han conseguido que la amplíe. Mejor es esa mayor amplitud de miras que caer en la tradicional y añeja óptica de García-Page o del señor González.