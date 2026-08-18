El año 23 antes de Cristo, el Senado romano para halagar la vanidad de Octavio Augusto, primer emperador, renombró el mes Sextilis como «Augustus» (agosto en castellano), porque es en este mes cuando derrotó en Egipto a Marco Antonio y Cleopatra, entrando triunfador en Roma. Sin embargo, este mes solo tenía 30 días (a diferencia de los 31 que tiene julio) y esto suponía cierta inferioridad, por lo que le añadieron un día y se lo quitaron al mes de febrero, pasando así a tener este solamente 28 días.

Agosto el último mes completo del verano, representa temperaturas cálidas, vacaciones familiares antes de que comience la vuelta al cole y exuberantes jardines donde luce la flor de agosto, que es el Gladiolo, una planta llamativa por sus pétalos. Es un mes lleno de brillo y energía, con días largos y dorados. Se caracteriza por ser uno de los meses con temperaturas más altas, incremento de las horas de luz y fuertes vientos. El color del mes de agosto es el amarillo, un tono vibrante y alegre que nos llena de energía y optimismo. Este color es perfecto para iluminar cualquier espacio, aportando una sensación de calidez y vitalidad al hogar.

El mes de agosto astrológicamente comienza con el signo de Leo y termina en Virgo. El número del mes de agosto es el 8. Al girarlo, se convierte en infinito, símbolo de la eternidad representado que el alma existe para siempre. Esto hace que este número sea sagrado y especial en numerología. Agosto es la época de los insectos, de los grillos y las cigarras con su música nocturna. También es la época de los vuelos diurnos de mariposas, polillas, libélulas, colibríes... Las personas nacidas en el mes de agosto son meticulosas, organizadas, persistentes y tienen una actitud muy positiva ante la vida.

También tiene agosto muchas efemérides mundiales e internacionales: el 1 de agosto es el Día Mundial de la Alegría. La alegría es una de las emociones básicas del ser humano, es el estado que permite experimentar sensaciones de felicidad intensa y duradera y satisfacción con la vida. Un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores como la risa o la sonrisa. Surge como una respuesta a logros, situaciones placenteras, o la cercanía con personas queridas. Su función principal es reforzar conductas beneficiosas y fortalecer los lazos sociales. Está estrechamente relacionada con el bienestar, el éxito o la buena fortuna, y a menudo es evocada por ellos. La felicidad, el placer y la gratitud están estrechamente relacionados con la alegría, pero no son idénticos a ella. Mientras que la alegría suele ser una emoción intensa y pasajera vinculada a estímulos externos, la felicidad se asocia a un estado de satisfacción más duradero y profundo. En la iconografía clásica, la alegría se representa como una mujer que sostiene un cuerno de la abundancia, como signo de felicidad, y en ocasiones acompañada por dos niños, y uno de ellos llevando una palma. Tema común a todas las culturas, en la historia musical de Occidente la alegría emigró del vocabulario religioso a la literatura a comienzos del siglo XX. Una de las obras más conocidas es la Oda a la alegría, poema de Schiller publicado en 1785, y musicado por Beethoven en las partes cantadas cuarta y última de la Novena sinfonía. La pieza fue adoptada como himno oficial de la Unión Europea.

El 6 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y el 12 de agosto es el Día Internacional de la juventud. La juventud es la etapa de transición en el desarrollo humano que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. En este periodo se completa el desarrollo físico y ocurren transformaciones psicológicas cruciales como la consolidación de la identidad personal, el inicio del pensamiento abstracto, la toma de decisiones autónomas y la culminación de cambios hormonales y físicos iniciados en la pubertad. Las Naciones Unidad (ONU), a efectos estadísticos considera "jóvenes" a las personas de entre 15 y 24 años. Mientras que Organización Mundial de la Salud (OMS) define la juventud como el periodo comprendido entre los 10 y 24 años, integrando la adolescencia (10-19 años) y la juventud plena (20-24 años). Desde la sociología, la juventud es una construcción social definida por hitos de emancipación, como la finalización de los estudios, la entrada al mercado laboral o la formación de un hogar propio. Se considera el motor de cambio y renovación en las sociedades modernas.

En el periodo comprendido del 11 al 15 de agosto ocurre el fenómeno astrológico denominado "Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo", que consiste en una lluvia de meteoros de actividad alta, conocidas comúnmente como estrellas fugaces. Para los católicos el mes de agosto está tradicionalmente dedicado al Inmaculado Corazón de María, celebrándose el día 13 la Dormición de la Santísima Virgen María, ya que según una antigua y piadosa tradición, en este día fue el dichoso y feliz Tránsito de la Madre de Jesucristo, en la ciudad Santa de Jerusalén. Y el 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María al cielo después de su muerte. Siendo Dogma de Fe que, por una gracia y por un privilegio singular de Dios Omnipotente, María la sobrepasó, la superó. Y esto se manifiesta en los dos grandes misterios de su existencia: al inicio, haber sido concebida sin pecado original… y al final, haber sido asunta en cuerpo y alma al Cielo, a la Gloria de Dios.

El 19 de agosto es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. El 21 es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. La solidaridad es un valor humano fundamental, basado en la empatía, el respeto y el apoyo mutuo, que impulsa a actuar conjuntamente para ayudar a otros, especialmente en situaciones de dificultad, constituyendo la unión entre los miembros de una comunidad para compartir necesidades e intereses, fomentar la cohesión social y la creación de una sociedad más justa y armoniosa.

A medida que avanza agosto, los días se acortan notablemente. Esta reducción de la luz natural puede provocar tristeza y ansiedad en algunas personas. Con las noches más largas y el clima más frío, la anticipación de los próximos meses de otoño e invierno también puede contribuir a una sensación de temor. De todos modos, ¡cuántos bonitos recuerdos de juventud se acumulan en el mes de agosto!