Un balance desigual de las fiestas 2026

Terminaron las fiestas patronales de Elx en este 2026. Ahora, como corresponde, hay que empezar a preparar las de 2027. Han sido éstas las últimas que se celebrarán con el actual Ayuntamiento. El año próximo hay elecciones municipales y ya se verá quién gobernará el municipio.

Esta circunstancia se ha notado en el desarrollo de las fiestas. El gasto, conocido, del Ayuntamiento en las fiestas ha sido importante. La organización y personal municipal también ha aumentado su trabajo en las mismas. Incluso la presencia del alcalde en las redes municipales, que es todo un síntoma, se ha multiplicado, aún más, en esa confusión interesada entre su papel institucional y el de líder de un partido en plena campaña de promoción personal, como bien ha denunciado el PSOE. Debería cuidar esos detalles y no abusar en el uso particular de los medios de todos. Pero, tal vez, entonces no sería él.

En cuanto al balance de personas que han participado en las fiestas se nos ha dicho que han sido unas 560.000 este año. Suponen 100.000 más que las que dijeron que hubo en 2025. Sorprenden aumentos tan espectaculares. Es verdad que no hay un sistema científico para contabilizarlas y que, dependiendo de para qué sea, es frecuente que se sumen o se resten cantidades y eso pasa aquí y en cualquier otro sitio. Los datos de visitantes que se dieron con motivo del Año Jubilar por lo del Dogma de la Virgen, algo que pasó bastante desapercibido en la ciudad, ya supuso un sospechoso ejemplo de utilizar los números igual que lo hacía el Gran Capitán en su momento. Y es que, como siempre nos dicen, todo lo que ellos hacen es histórico, extraordinario, único y similares. Parece que Elx no existía hasta que llegaron los actuales mandamases al Ayuntamiento.

Sí parecen, en cambio, mucho más rigurosos los datos ofrecidos sobre las intervenciones de las fuerzas de seguridad en las fiestas, respaldadas por datos contrastados. Se demuestra que, en general, transcurrieron con cierta normalidad, lo que es un dato positivo, aunque es cierto que hay algunos números preocupantes: Se produjeron 46 detenciones, que casi duplican las de 2024 o 2025. Es cierto que se han matizado al decir que, ahora, se han incluido también las actuaciones de los turnos ordinarios, aunque no deja de ser preocupante. Igual pasa con el dato de consumo de alcohol fuera de las zonas autorizadas. Si en 2024 hubo 600 denuncias, en 2025 se obtuvieron unos datos muy positivos bajando a 351, ahora, en cambio, en 2026 han supuesto 597, una subida espectacular no justificada y que debería hacer pensar a todos.

El eclipse coincidió con la Batalla de Flores. / Axel Álvarez

En lo que no parece que hay mejora es en el calor que se soporta en las fiestas. Y no parece que vaya a ir a menos, más bien todo lo contrario. Las consecuencias ya se están viendo. El Ayuntamiento y resto de entidades festeras deberán estudiar medidas para mitigar sus efectos. El Misteri que siempre ha padecido estas situaciones en sus representaciones, especialmente en los niños que lo encarnan, ya ha aplicado algunas medidas como, por ejemplo, mantener las puertas del templo abiertas para facilitar las corrientes de aire, aunque no sea lo tradicional. En lo que, en cambio, el Patronato del Misteri mantiene su contumaz negativa es en la incorporación de las niñas y mujeres a la representación. Este año se ha vuelto a evidenciar esta discriminación, amparándose en una «tradición» impuesta por hombres hace varios siglos. Una situación injustificable hoy en día y que, quieran o no los inmovilistas, se superará y las mujeres dejarán de estar discriminadas, por mucho que los que prefieren las normas de la Edad Media a las actuales, digan lo contrario, amparándose en una interpretación muy selectiva de una tradición claramente machista.

Lamentablemente, tampoco este año se ha resuelto el conflicto entre las entidades festeras de la ciudad y las del campo. El Ayuntamiento debería evitar ponerse siempre de perfil, y mediar para buscar una solución estable y justa. Las Fiestas son de todo el municipio, no sólo de la ciudad, y el Camp d´Elx ha de sentirse bien representado en ellas y con sus características propias. Es extraño que el actual Ayuntamiento no sepa, o no quiera, buscar una solución aceptable para ambas partes y el conflicto debería encauzarse antes de que se vaya agravando aún más, como está pasando últimamente.

Y, aunque no forma parte de la tradición de las fiestas, este año hemos tenido, dentro de ellas, nada menos que un eclipse. Es verdad que ha sido un eclipse un tanto eclipsado. Ya se sabía que, en nuestra zona, no sería total pero que algo habría. La expectación era máxima. Lo de las gafas para verlo pasará a la historia. Y, cuando llegó el día 12, a las 8 y pico de la tarde, era una gozada ver la inmensa cantidad de gente pendiente del eclipse. En Santa Pola fue todo un espectáculo, la zona de Gran Playa y Playa Lisa llenas a rebosar; el espigón entre las famosas «rocas» de toda la vida y el Club Náutico a tope desde el principio al final; toda la bahía repleta de embarcaciones, de todo tipo, llenas de personas ávidas de ver algo único y, de repente, empiezan a aparecer unas nubes imprevistas que, poco a poco, van tapando el sol que ya se escondía y que, llegado el eclipse, prácticamente impidió verlo como se esperaba. Una verdadera lástima y una gran decepción para la mayoría. Ni a cosa hecha sale tal faena.