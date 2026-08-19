No faltan camareros, sobra desvergüenza

El régimen laboral que aplican unos, no sé si muchos o pocos, en el sector de la hostelería genera varios problemas, unos socio-laborales y otros pedagógicos. Me preocupan los últimos, y me alarman los primeros.

Damos negativas señales a ese joven universitario que busca ser productivo, participar de la economía, avanzar en su autonomía e independencia y que, durante el verano, busca un empleo temporal. Un chico de 20 años que habla tres idiomas y que ha trabajado en este sector en otros países de Europa con normalidad, pero que encuentra en su propio país la peor de las caras posibles de hacerse rico con el sudor del de enfrente.

Porque a las cuatro semanas descubre la capacidad metafísica de algunos hosteleros de la costa, de grandes ingresos por turno, que transforman el tiempo a su antojo. Hombres que se hacen de marfil con el tiempo del resto. Es fascinante observar cómo la aristocracia de las terrazas de verano ha conseguido reinventar la física moderna: en el sector de la hostelería, una hora de sesenta minutos pasa a durar noventa cuando de trabajar se trata, pero se reduce mágicamente a cero cuando toca figurar en la nómina o abonarse como hora extra. Todo un prodigio del cálculo mercantil.

Para nuestra juventud universitaria —esos entusiastas que cometen el inocente error de buscar una primera experiencia laboral en los meses de estío—, el debut no puede ser más pedagógico. Se les prometía un primer contacto con el mundo profesional, un aprendizaje sobre la responsabilidad y el esfuerzo. En su lugar, reciben un máster acelerado en gestión del fraude cotidiano. Aprenden con pasmosa rapidez que el fichaje digital es un género de ficción especulativa, que los turnos "partidos" duran desde el amanecer hasta la madrugada, y que el verdadero "modelo de éxito" consiste en firmar registros de jornada tan impecables en su aplicación, como ficticios en la realidad tras la revisión manipulativa del empresario. Menuda lección de formación ciudadana.

Pero el espectáculo no acaba con la juventud desilusionada. La verdadera maestría de esta arquitectura feudal se despliega sobre las capas más vulnerables, esos que no trabajan por hacerse con unos dineros y algo de independencia, sino que trabajan para sobrevivir. Aquellos a quienes la necesidad no les deja margen para la huelga, ni la protesta, ni la dignidad. Personas sin capacidad de réplica para quienes aceptar la arbitrariedad no es una opción, sino el único salvoconducto para pagar el alquiler a final de mes.

Sobre sus espaldas se sostiene una ingeniería donde las normas laborales vigentes lucen estupendamente en el Boletín Oficial, pero se evaporan en cuanto entran por la puerta de la cocina. Todo muy estético, muy garantista en los titulares, pero completamente inútil a pie de playa.

Y mientras tanto, ¿qué ocurre con el hostelero honrado? Aquel que paga sus horas extraordinarias, respeta los descansos y considera que sus empleados son seres humanos y no insumos de usar y tirar. Pues que sufre la más salvaje de las competencias desleales. Porque competir con margen de beneficio limpio contra quien opera bajo el código de la piratería es, sencillamente, una batalla perdida.

Entre todos, deberíamos repensar el concepto del éxito y del dinero fácil. Catalogar nítidamente a aquel empresario y sus maneras de ofrecer 20 euros extras –las que no paga por los servicios- al que le limpie su coche de alta gama. Para estos, es fácil conciliar el sueño frente a la brisa marina de El Campello o cualquier otra parte, soplada desde la terraza del negocio propio, convencido de que uno es un "patrón de éxito" y un motor de la economía local, cuando en realidad no deja de ser un timador social, laboral y de derechos.

Convendría recordar a estos ilustres empresarios de palacio de marfil que no todo lo que reluce en la costa es oro. En la historia, el marfil rara vez se ha obtenido mediante métodos nobles; casi siempre ha sido el trofeo de cazadores furtivos que dejan tras de sí un rastro de depredación. Explotar la necesidad ajena no es visión de negocio, es simple ventaja abusiva. Trucar el reloj de fichar no es picaresca española, es competencia inmoral.

Luego se habla de la falta de mano de obra en el sector de la hostelería. Este tipo de empresarios son quienes expulsan a las personas que podrían ganarse la vida en esta actividad, y quienes dejan sin personal a quienes sí cumplen, respetan y defiende la dignidad de trabajar en su propio local. Sus maneras espantan a cualquiera. Sí, sobra desvergüenza, no faltan personas dispuestas a trabajar.