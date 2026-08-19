¿Quién mira detrás de la pantalla?

Hay algo que hacemos todos los días y que quizá no pensamos demasiado: mirar una pantalla. Un informativo mientras desayunamos, un vídeo en el móvil mientras estamos en la playa, la piscina o en el bus, una serie por la noche, un reel en el ascensor, una fotografía que corre por WhatsApp. Consumimos audiovisual casi sin darnos cuenta. Y, precisamente por eso, necesitamos lugares donde alguien se pare a mirar qué está pasando.

En la Universidad Miguel Hernández existe uno de esos lugares. Se llama Cátedra de Análisis y Prospectiva del Audiovisual, aunque probablemente resulte más fácil quedarse con sus siglas: CAPA. La cátedra nació en octubre de 2023, fruto de un acuerdo entre el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana y las cinco universidades públicas valencianas que cuentan con estudios de Comunicación: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I, Universidad de Alicante y UMH. En diciembre de aquel año se formalizó el acuerdo específico con la universidad ilicitana y se llama CAPA UMH.

¿Y para qué sirve una cátedra como esta? La respuesta más sencilla sería: para intentar entender hacia dónde va el audiovisual antes de que nos atropelle. Su cometido combina investigación, formación, análisis y divulgación sobre un sector que cambia a una velocidad considerable. La convergencia entre comunicación, tecnología, conocimiento y telecomunicaciones ha hecho que aquello que antes llamábamos televisión, cine, radio o prensa ya no viva en compartimentos estancos. Todo cabe hoy en una pantalla. Pero CAPA UMH no se ha quedado únicamente en la teoría.

En estos últimos años ha llevado la reflexión audiovisual a terrenos bastante cotidianos. Ha organizado actividades formativas, talleres y conferencias; ha trabajado sobre alfabetización mediática y ha acercado estas cuestiones a públicos que no tienen por qué pisar habitualmente una universidad. En 2025, por ejemplo, impulsó actividades dirigidas a estudiantes de Bachillerato y a profesorado de Secundaria, además de cursos de alfabetización mediática para otros colectivos.

También ha puesto el foco en algo que ya no es futuro, sino presente: la inteligencia artificial. La cátedra organizó un taller sobre el uso de IA en los servicios de comunicación digitales de la Administración pública, acercando una tecnología que muchas veces discutimos en abstracto a problemas concretos de comunicación y toma de decisiones.

Y está el cine. Porque hablar de audiovisual no significa hablar únicamente de algoritmos. CAPA UMH ha organizado talleres relacionados con la producción cinematográfica y otras actividades para acercar a la ciudadanía recursos como el Centro de Documentación de la Filmoteca Valenciana. También ha llevado hasta las aulas cuestiones tan concretas como la dirección de actores o el reporterismo televisivo. En septiembre de 2026 está previsto presentar dos libros: uno de ellos sobre la historia del cine en Elche, de Jaume Quiles; el otro, sobre la huella valenciana en el videoclip LGTBI, de Fernando Fernández Torres.

Desde septiembre de 2025, la dirección de CAPA UMH está en manos de la profesora Montserrat Jurado Martín. La nueva etapa ha venido acompañada de un equipo y de una web propia concebida para hacer más visible lo que se investiga, se organiza y se divulga desde la Cátedra.

En verano, cuando tenemos algo más de tiempo para ver una película, escuchar un pódcast o simplemente perdernos durante un rato por el móvil, puede ser un buen momento para preguntarnos quién decide lo que vemos, cómo se construyen esas imágenes, qué información dejamos pasar y qué consecuencias tiene todo ello. CAPA UMH no pretende decirnos qué tenemos que mirar, faltaría más. Su función es bastante más útil: ayudarnos a mirar mejor. Y, en una época en la que cada vez hay más pantallas y menos tiempo para pensar lo que aparece en ellas, no parece una tarea menor.