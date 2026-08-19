¿"Sorpasso" a las autonómicas?

Los datos son elocuentes. Los informativos territoriales de TVE han adelantado a los de las autonómicas en nueve comunidades. Si nos atenemos a los datos de audiencia, es cierto que durante la franja de emisión de la desconexión con los centros territoriales, TVE logró acabar el mes de julio con un 14,4% de cuota de pantalla y 1.424.000 contactos, un 4,1% más que hace un año.

Este contundente ascenso ha provocado un auténtico sorpasso mediático en nueve territorios clave: Andalucía (12,3%), Asturias (15,7%), Baleares (13,5%), Castilla y León (17,4%), País Vasco (17,6%), Madrid (17,4%), Murcia (12,8%), Comunidad Valenciana (14,5%) y Navarra (23,6%). Se trata de cifras que no se veían desde 2008. Desde hace casi veinte años.

Sin embargo, debemos reflexionar a qué obedecen. Una lectura superficial nos haría ver que los espectadores han aumentado su confianza en la información de proximidad que aportan los centros territoriales de la televisión pública por delante de los de su televisión autonómica. Aunque a poco que profundicemos y apliquemos el gran angular comprobaremos que esta subida irrefutable se debe al enorme impacto que ha experimentado en la medición de las audiencias el éxito de los matinales de TVE ‘La hora de la 1’ y ‘Mañaneros 360’. Es de ese tirín del que se vienen beneficiando los informativos territoriales que se han emitido ‘incrustados’ dentro del programa presentado hasta julio por Javier Ruiz. ¿Qué sería de dichos informativos de proximidad sin el contenedor que los acoge? Es fácil imaginarlo. Pero lo cierto es que por el momento han sido apuntalados. Restando, de paso, una cantidad desdeñable de espectadores en un horario, el de las dos de la tarde, de alto consumo televisivo. Veremos qué ocurre la próxima temporada, en un curso político apasionante.