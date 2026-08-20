El calor ya no espera: refugios climáticos, una urgencia en Alicante

Los comerciantes del centro presionan a Barcala con las sombras en la avenida de la Constitución de Alicante / Rafa Arjones / Rafa Arjones

Las olas de calor han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en una realidad recurrente. Cada verano se baten nuevos récords de temperatura, se prolongan durante más días y tienen consecuencias cada vez más graves sobre la salud, el medio ambiente y nuestra economía. El cambio climático ya no es un escenario futuro del que alertan los científicos, es una realidad que condiciona la vida cotidiana de millones de personas.

Las consecuencias son tan silenciosas como devastadoras. Aumentan las hospitalizaciones por golpes de calor y deshidratación, se agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, se incrementa el riesgo para las personas mayores y quienes padecen patologías crónicas, aumenta el peligro de incendios y se resienten sectores fundamentales para nuestra economía, como la agricultura y el turismo. Pero, sobre todo, detrás de cada ola de calor hay personas.

Hay mayores que viven solos y soportan temperaturas insoportables en viviendas sin una adecuada climatización. Hay personas enfermas cuyo estado de salud empeora cuando el calor no da tregua ni siquiera durante la noche. Hay niños y niñas que dejan de jugar porque los parques carecen de sombra suficiente. Hay trabajadores que desarrollan su jornada bajo temperaturas extremas.

La presente alerta roja por temperaturas extremas en la provincia de Alicante debería hacernos reflexionar. Durante estos episodios se recomienda evitar salir de casa y permanecer en lugares frescos. Pero esa recomendación deja al descubierto una realidad incómoda: no todo el mundo dispone de un lugar donde protegerse.

¿Dónde se refugia una persona mayor que vive sola? ¿Dónde puede protegerse quien vive en un barrio con escasez de árboles y zonas verdes?

Es precisamente ahí donde adquieren todo su sentido los refugios climáticos.

Hablar de refugios climáticos no es hablar únicamente de urbanismo o de medio ambiente. Es hablar de salud pública, de igualdad y de justicia social. Porque una sociedad también se mide por su capacidad para proteger a quienes más lo necesitan cuando llegan las situaciones más difíciles.

Los socialistas entendimos hace tiempo que la lucha contra el cambio climático debía convertirse en una auténtica política de Estado. Por ello, el Gobierno de España ha impulsado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Estas políticas han permitido avanzar en energías renovables, autoconsumo, comunidades energéticas, eficiencia energética y reducción de emisiones.

Adaptar nuestras ciudades significa plantar más árboles, recuperar zonas verdes, crear corredores verdes, reducir las islas de calor, mejorar la gestión del agua y diseñar espacios urbanos más saludables y resilientes. Significa, en definitiva, proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Con ese compromiso, en octubre de 2024 el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley que hoy resulta más vigente que nunca. Aquella iniciativa instaba a realizar un mapa de refugios climáticos en nuestros territorios, para que cualquier ciudadano pudiera identificar de manera sencilla espacios seguros durante los episodios de temperaturas extremas.

Aquella propuesta respondía a una realidad que hoy vemos con mayor claridad: las olas de calor no son una anomalía. Constituyen una emergencia climática y sanitaria que exige planificación, coordinación institucional e inversión pública.

Y esa misma necesidad de anticipación es la que hoy está planteando la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con la propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

El mensaje central de Aagesen es claro: España necesita un gran acuerdo que vaya más allá de una legislatura y que permita anticiparse, prevenir y actuar frente a los efectos de la emergencia climática. El pacto busca convertir la adaptación y la mitigación en una responsabilidad compartida, reforzar la resiliencia de nuestros territorios y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos.

Ese es precisamente el camino que necesitamos también en nuestros municipios.

Porque resulta difícil entender que, mientras España debate un gran Pacto de Estado para anticiparse a la emergencia climática, algunos gobiernos municipales como el de Alicante continúen actuando como si el problema pudiera esperar.

El Ayuntamiento de Alicante no puede conformarse con medidas puntuales cuando se activa una alerta roja. Una ciudad mediterránea especialmente expuesta a las altas temperaturas necesita una red suficiente de refugios climáticos, accesible, señalizada y distribuida por todos sus barrios.

Bibliotecas, centros sociales, centros culturales, instalaciones municipales y otros espacios públicos pueden y deben formar parte de una red permanente de protección frente a las temperaturas extremas.

Pero Alicante también necesita acelerar la renaturalización de sus espacios urbanos. Necesitamos más árboles, más sombra, más zonas verdes y menos superficies que acumulen calor. Necesitamos plazas y calles pensadas para las personas y no únicamente para el hormigón.

Cada árbol que no se planta es una oportunidad perdida para reducir la temperatura. Cada espacio verde que no se recupera es una oportunidad perdida para mejorar la salud. Y cada refugio climático que no se habilita deja a alguien más expuesto cuando el termómetro alcanza niveles peligrosos.

Esta reflexión también debe extenderse a otros municipios de la provincia. La adaptación climática no puede depender del código postal de cada ciudadano. Todos tenemos derecho a vivir en municipios preparados para afrontar las consecuencias de un clima cada vez más extremo.

Y aquí debemos ser especialmente claros frente al negacionismo climático.

Negar la evidencia científica no hace desaparecer el calor. No reduce las temperaturas. No evita los incendios. No protege a nuestros mayores. No evita que se agraven las enfermedades. No devuelve la sombra a nuestras calles.

El negacionismo solo consigue una cosa: retrasar las soluciones. La alerta roja de estos días debe ser una llamada de atención para nuestros municipios. No podemos esperar a la próxima ola de calor para preguntarnos qué podríamos haber hecho. No podemos esperar a que una persona vulnerable sufra las consecuencias para abrir un espacio donde protegerse.

Gobernar también significa anticiparse.

Significa plantar hoy los árboles cuya sombra protegerá a nuestros hijos. Significa renaturalizar nuestras ciudades antes de que el calor las convierta en espacios cada vez más difíciles de habitar. Significa crear refugios climáticos antes de que vuelva a activarse una alerta roja.

Y significa entender que la emergencia climática no es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de salud, de economía, de seguridad, de igualdad y de justicia social.

Alicante necesita una red de refugios climáticos ya. Necesita una estrategia de adaptación a la altura de la realidad que estamos viviendo.

El calor ya no espera, Alicante tampoco.