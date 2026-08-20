Ciudadanos Independientes, no gracias

Hace unas pocas semanas me comentaba una amiga que no veía movimiento en las filas de Ciudadanos pese a que falta menos de un año para que se celebren las elecciones de 2027. Ese partido de centro-izquierda-derecha, ya saben que son aquellos mismos que anteriormente se llamaron CL, y después CLR, y son un grupo de personas que, portando la bandera que más interese, aspira siempre a sacar los concejales suficientes para influir en la toma de decisiones, sobre todo las de mayor contenido monetario. Si nos atenemos a su situación actual en Orihuela, está claro que es una marca llamada a la desaparición, como así ha ocurrido hasta ahora en las principales ciudades y en los parlamentos de toda España.

Hemos visto cómo han hecho cierto acercamiento a la formación CREE, lo que hace pensar que sería llegado el momento y en caso de necesidad, el salvavidas al que agarrarse en caso de que —algo escarmentados— no les permitan presentarse de nuevo con la marca Ciudadanos. También han intentado activar un movimiento basado en el descontento de Pedanías y que parece que no les está dando el resultado esperado. Así, vemos que el panorama, en principio, parece bastante poco esperanzador para esa fuerza política.

Sin embargo, quien piense que vamos a asistir a su desaparición del mapa político de cara a 2027 dejando todo el campo electoral a PP, PSOE y Vox, está en un error.

No es ninguna casualidad que resurja con inusitado ímpetu, justo ahora, en la proximidad de las elecciones de 2027, el movimiento independentista en las Playas de Orihuela, ese conjunto de urbanizaciones en la zona costera de Orihuela que, alimentado debidamente con artículos de opinión y entrevistas, en los que determinados interesados, sobre todo en materia urbanística, procuran transmitir un supuesto abandono o pésima gestión municipal.

Concentración de vecinos de Orihuela Costa frente al Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Y es más que patente que los movimientos se han visto reforzados y acelerados al máximo cuando se han comenzado a dar los pasos administrativos para que se realice el desdoblamiento de la CV-95 —en 20 meses debe estar hecho un proyecto listo y preparado para sacar a licitación su ejecución— y la construcción del segundo centro de salud. Ya saben, la CV-95 es esa vía tercermundista que ha lastrado una adecuada comunicación entre nuestra zona de la costa y el interior de la comarca, provocando unas pérdidas económicas y oportunidades incalculables.

La distancia y la tardanza en recibir servicios es la excusa —que no razón— que se puede motivar en un expediente de segregación. Y eso está solucionado por la vía de la administración digital, que evita desplazamientos, y por la vía de las infraestructuras.

La nueva CV-95 permitirá que nos traslademos desde La Zenia o cualquier otro punto de la costa hasta la esquina del Pavo en 15 o 20 minutos. Menos de lo que tarda cualquier otro vecino de la mayor parte de grandes ciudades en acudir a sus puestos de trabajo o a un centro deportivo, cultural o de ocio. La problemática sobre si el servicio está mejor o peor prestado es una batalla de la que no escapa ningún ayuntamiento.

Neguemos la mayor. No perdamos tiempo en el debate estéril de si el Ayuntamiento atiende debidamente, o no, a sus vecinos de la costa hasta el punto de justificar y entender que quieran independizarse. Ante todo, quede claro que Orihuela presta los mismos servicios —o más— y de igual calidad —o más— que cualquier otro municipio. Por eso, no caigamos en el falso debate al que nos quieren llevar gentes interesadas en otras cosas. Los tiros van por otro lado.

Por tanto, y a modo de conclusión, es fácil ver dónde van a poner esfuerzo y dinero aquellos que, cuando ven un mapa del territorio del municipio de Orihuela, lo que ven realmente es una vaca con las ubres llenas de leche, lista para ser ordeñada.

Rafael Almagro Palacios, es exconcejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Orihuela