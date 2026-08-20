La desinformación y lo que creemos saber

Hay asuntos que uno conoce de cerca y otros únicamente porque alguien se los cuenta. La diferencia parece evidente, pero quizá no pensamos demasiado en sus consecuencias. Habitualmente los ingenieros trabajamos con datos, modelos y márgenes de incertidumbre. Sabemos que una representación puede ser útil sin ser la realidad completa y que, si los datos de partida están sesgados, el resultado puede conducirnos a conclusiones equivocadas.

Este verano he pensado en ello a raíz de una polémica sobre la población de aves acuáticas de la Universidad de Alicante. Se difundieron fotografías y vídeos de la plaza Miguel Hernández, donde algunas fuentes ornamentales estaban vacías y podían verse varios ejemplares alrededor. La imagen era real. Lo que vino después ya era otra cosa. A partir de esas imágenes se afirmó que los animales habían sido abandonados, que no tenían agua ni alimento e incluso que podían morir por desnutrición. En alguna información apareció la fotografía de un ejemplar muerto, presentada como consecuencia de esa situación. Cientos de comentarios y compartidos en redes reforzaron una versión que, repetida muchas veces, adquiría apariencia de certeza. Pero una imagen muestra solamente lo que queda dentro del encuadre. A unos cientos de metros están los lagos del Bosque Ilustrado, con agua y puntos de alimentación, además de un campus con casi un millón de metros cuadrados por donde pueden moverse estas aves con libertad. Durante el verano los animales fueron trasladados varias veces a la zona de los lagos, aunque algunos regresaron a la plaza. Las actuaciones habían comenzado meses antes, por problemas de sobrepoblación, salubridad y bienestar animal. Y el ejemplar muerto utilizado como prueba del abandono había sido atropellado por un vehículo; las cámaras de seguridad permitieron identificar matrícula, marca y modelo y comunicar los hechos a la Policía Local.

No escribo esto para convertir una columna de opinión en una defensa de la Universidad. Toda gestión pública debe poder discutirse. Me interesa la sensación que produce comprobar, en un asunto que conozco, la distancia entre los hechos disponibles y el relato que termina instalándose. Porque entonces uno empieza a pensar en todo lo demás.

Cada día leemos sobre guerras, economía, inmigración, energía, cambio climático, inteligencia artificial, sanidad o política. En casi ninguno de esos asuntos hemos estado presentes. No hemos visto los documentos originales ni conocemos todas las fuentes. Nuestra visión del mundo depende, inevitablemente, de intermediarios. Eso no convierte a un periódico y a una publicación en redes sociales en lo mismo. El periodismo profesional contrasta, jerarquiza y responde de lo que publica. Pero también selecciona: un titular, una fotografía, unas fuentes, un espacio. Ningún medio puede mostrar la realidad entera porque la realidad no cabe en una página. Las redes sociales añaden otro filtro. Los algoritmos deciden qué aparece primero, qué se repite y qué capta nuestra atención. Y nosotros completamos el proceso con prejuicios, simpatías y esa tendencia humana a aceptar con menor resistencia aquello que confirma lo que ya pensábamos.

En 2018, Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral publicaron en Science un estudio sobre la difusión de noticias verdaderas y falsas. Tras analizar unas 126.000 historias, observaron que las falsedades se propagaban más lejos y más rápido que la verdad. Umberto Eco había advertido tres años antes, con una expresión dura, sobre la capacidad de amplificación de las redes sociales. La Stampa recogió el 11 de junio de 2015 su conocida referencia a las “legiones de imbéciles”. No comparto el insulto, pero sí la preocupación: la tecnología había colocado voces muy distintas en un mismo plano de visibilidad, aunque no todas tuvieran el mismo conocimiento ni respeto por los hechos.

Y vuelvo a la fotografía de aquellas fuentes vacías. No era falsa. Era una parte de la realidad. El problema surgió cuando esa parte se presentó como si fuera el conjunto.

Quizá sea eso lo que más me inquieta. Si sobre algo cercano puedo comprobar cuánto queda fuera del encuadre, ¿qué ocurre con aquello que conozco únicamente a través de una pantalla, un titular o un vídeo de treinta segundos? ¿Qué parte de lo que llamamos realidad es experiencia y qué parte selección, interpretación o repetición? ¿Cuántas de nuestras convicciones resistirían si pudiéramos observar también lo que quedó fuera de la fotografía? No creo que la respuesta sea desconfiar de todo. Eso sería otra forma de perder el contacto con la realidad. Tal vez se trate de algo más sencillo y exigente: buscar el origen de la información, distinguir hechos de interpretaciones y aceptar que saber menos, pero saberlo mejor, puede ser preferible a opinar inmediatamente sobre todo.

Desde hace unos días, cuando una noticia me provoca una reacción demasiado rápida, intento hacerme una pregunta antes de creerla y convertirla también en parte de mi realidad. ¿Qué habrá quedado fuera del encuadre?