Los eclipses lunares son moneda corriente. Nuestro planeta tiende a interponerse entre la luna y el sol no menos de un par de veces al año y cualquiera puede verlo en mitad de la noche. En cambio, los eclipses solares totales son más sofisticados y verlos es un privilegio reservado a quienes se ubican en una estrecha franja de tierra o mar que va variando de un eclipse a otro. El pasado 12 de agosto el tercio norte de España tuvo ese premio, cuya pedrea alcanzó Elche. Como el calendario astronómico es más seguro que el meteorológico, sabemos que el año próximo, el 2 de agosto, gozaremos de una nueva pedrea, con el eclipse que se proyectará sobre el estrecho de Gibraltar y la costa andaluza. Al parecer, haremos bingo el 26 de enero de 2028 cuando se apreciará directamente en la provincia de Alicante un eclipse solar anular: la luna estará perfectamente alineada con el sol, pero al estar en su órbita mas alejada de la Tierra, no cubrirá por completo al astro rey, haciendo visible un «anillo de fuego» en un cielo en penumbra.

El eclipse solar total que se vivió en Elche el 28 de mayo de 1900 hizo de nuestra ciudad el epicentro de la astronomía mundial y uno de sus primeros reclamos turísticos publicitados en Europa. Las bibliotecas municipales de Elche, con el Ayuntamiento, han tenido el acierto de organizar una exposición biblio-fotográfica en la sede de la Biblioteca Central Pedro Ibarra, que estará abierta hasta octubre. Aquí, en Elche, se filmó el primer reportaje de un eclipse solar de la historia. Entre los numerosos astrónomos desplazados a la ciudad destacó el matrimonio Flammarion. Él, Camilo, encabezó el libro de firmas del Huerto del Cura y la tradición del apadrinamiento de sus palmeras; se le atribuye la idea de bautizar la «Palmera Imperial», digna de Sissi emperatriz, recordada en nuestra habanera de cabecera, «Aromas Ilicitanos». Apenas habían transcurrido veinticuatro horas del eclipse y ya el alcalde, Sebastian Canales, dispuso que se dedicara una calle al astrónomo francés. La esposa, Sylvie Pétiaux, seis años mayor que Camilo, era, además de científica, feminista y pacifista practicante. No sería mala idea, en los tiempos que corren, revisar el callejero para que la calle Camilo Flammarion pase a llamarse Camilo y Sylvie Flammarion.

Cuentan las crónicas que el pueblo llano recibió la noticia del eclipse con arrobamiento y temor. Flammarion era un mago, un sabio que sabría salvarlos de la oscuridad gracias a sus poderes sobrenaturales, esto es, científicos; Santa María se llenó de fieles buscando en la iglesia refugio. Todos se sintieron aliviados y felices cuando tras setenta segundos de profunda oscuridad, volvieron a brillar los rayos de sol. Los más audaces se habían atrevido a contemplar el prodigio tras cristales ahumados de forma más o menos casera. No se reportó caso alguno de ceguera por imprudencia; por el contrario, puede que algunos recuperaran la fe dada las múltiples manifestaciones de devoción a la Mare de Deu que se produjeron, temiendo que las sombras fueran eternas hasta la implosión del planeta.

Parece una tentación irresistible convertir el eclipse, un hecho astronómico, en un acontecimiento astrológico. De hecho, la relación existía cuando la astronomía estaba en pañales y el firmamento se observaba como una fuente de augurios y presagios, generalmente de mal pronóstico. Se cuenta de los asirios que sus astrónomos enviaban tabillas urgentes a su rey, para que colocara un testaferro en el trono y cayeran sobre él todos los males. Herodoto nos cuenta que medos y lidios, en feroz combate por cinco años, hace dos mil quinientos, vieron como el día se convertía en noche; estupefactos, abandonaron las armas, como los pájaros el trino, y al volver la luz del sol, decidieron sellar la paz con un matrimonio dinástico. Eclipse, pues, benéfico, a partir de la ignorancia compartida. También fue benéfico el eclipse que, basándose en las tablas astronómicas de que disponía, anunció a los indígenas de Jamaica Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América, necesitado de víveres que no podía pagar: él los liberaría de la oscuridad a cambio de ser reabastecido. Aquí el eclipse funcionó por el don del conocimiento frente a la ignorancia. En cambio, le salió el tiro por la culata del arcabuz a fray Bartolomé Arrazola, el personaje inventado por Augusto Monterroso en uno de sus geniales cuentos cortos. Rodeado de un grupo de mayas en la selva de Guatemala, dispuestos a sacrificarlo a los dioses, creyó encontrar su salvación anunciando que si lo mataban haría que el sol desapareciera, pues ese mismo día él sabía que iba a producirse un eclipse. Su infortunio fue que los mayas también lo sabían y uno de ellos, mientras el corazón del fraile chorreaba sangre sobre el altar, vino a recitar rutinariamente las fechas en que se producirían nuevos eclipses, anotados en sus códices astronómicos. Aquí prevaleció el superior conocimiento del pueblo que debía ser engañado, aunque fuera con la buena intención de salvar al fraile. Los mayas hacían compatible la ciencia con la truculencia.

Como tantos otros hechos astronómicos, los eclipses fueron considerados entre los indicios, siquiera leves, conducentes a establecer la prueba de un daño, de un delito, especialmente cuando se vinculaba a la brujería. Cabe elogiar el esfuerzo benemérito por evitar una relación causal entre eclipse y maleficio o justificar el tormento para forzar la confesión que conducía a la hoguera. En la práctica de nuestra Santa Inquisición, más tolerante que la de otras latitudes europeas, se destacó la figura de Alonso de Salazar Frías, con su célebre informe sobre las llamadas brujas de Zugarramurdi, donde señalaba que la coincidencia temporal entre eclipse y desgracia no implicaba que el primero fuera la causa de la segunda.

Ciertamente, aunque la primera acepción del término «eclipse» es la astronómica, hay otras acepciones, asimismo vinculada al origen griego del término, que se refieren a la ausencia, desaparición o mengua de persona o cosa. Hay quienes se eclipsan, para reponer fuerzas sin llamar la atención, y quienes son eclipsados por un padre, un cónyuge, un maestro, un adversario. Para quienes creen en la resurrección, la muerte es un eclipse, ese túnel que conduce a la luz. También lo es para quienes abandonan -o son abandonados por- una actividad con la esperanza de volver a ella. Y ¿Qué decir del amor?