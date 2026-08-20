"First dates", presencial

Atención a "First dates". En plena era de las redes sociales, resulta asombroso asistir a primeras citas en las que el destino de la relación se juega después de un encuentro presencial. Tras una década de emisión en los canales de Mediaset, de Cuatro a Telecinco y tiro porque me toca, puede que nos hayamos inmunizado antes este experimento sociológico que, cámaras mediante, nos sirve en bandeja el grupo mediático que siempre se caracterizó por servir productos de gran calado popular.

Da lo mismo que las cenas se hayan grabado por la mañana o durante la sobremesa. Tanto dan los que ejercen de figurantes, el atrezzo o la educación de los anfitriones. Lo importante es que noche tras noche tenemos la ocasión de ser testigos de primera mano de auténticas primeras citas de gente de lo más diverso, que a la postre forma parte de la España real, esa España mestiza en la procedencia de sus habitantes, la de los diez millones empadronados que no han nacido en nuestro país; la que contempla cualquier orientación sexual; la que pone en el foco la necesidad de compañía, por qué no de pareja, de personas octogenarias.

Aunque en algún programa extraordinario hayan existido puestas en escena exageradas, lo común es que todo lo que vemos en los distintos encuentros no tenga ni trampa ni cartón. Se atiene a la espontaneidad más absoluta. A los nervios iniciales de los solteros cuando están a punto de que entre por la rampa la persona con la que compartirán la velada. A los subtextos que generan unos encuentros tan genuinos. A los significativos silencios. A las palabras sinceras que brotan sin control ante una situación anómala dominada por los nervios. Todo ello editado y empaquetado como una caja de bombones con un lazo rojo.