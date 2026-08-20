Marruecos y su eterno problema

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo del día de hoy de Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes. 30 JULIO 2026;MIGRACIÓN;MIGRANTES Marcos Moreno / Europa Press 30/07/2026. Marcos Moreno;category_code_new / Marcos Moreno/Europa Press

La entrada masiva en Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos hace una semanas supuso la mayor crisis de entrada de inmigrantes en España de manera irregular de toda la historia. Cómo fue posible que entre 55.000 y 70.000 personas se pusieran de acuerdo un mismo día y a una misma hora sigue siendo un misterio. Lo que no sorprende es la dejadez de Marruecos en la vigilancia de su frontera. Es algo habitual que el reino de Marruecos presione a España y a la Unión Europea permitiendo saltos a la valla de Ceuta o Melilla cuando está disconforme con alguna medida tomada por el Gobierno español o por el Parlamento Europeo. Ocurrió hace unos días y también pasó durante los mandatos de Aznar o Rajoy. Lo que no había ocurrido hasta ahora es tal magnitud de inmigrantes entrando a la vez por la frontera de Ceuta.

Lo que también ha sorprendido es la composición de esta última oleada de inmigrantes. Si a lo largo de los últimos años las personas que se jugaban la vida tratando de entrar por la valla de Melilla o rodeando el espigón que hace de frontera entre Ceuta y Marruecos eran hombres jóvenes, con el paso del tiempo comenzaron a llegar a España menores de edad no acompañados lo que hacía imposible su traslado a Marruecos por la protección especial de nuestras leyes, salvo que se pudiese realizar la llamada “devolución en caliente”, medida esta última restringida por el Tribunal Supremo en varias sentencias. Desde la Unión Europea se señala la posibilidad de que las personas que entran de manera irregular en España desde Marruecos sean devueltas por un procedimiento rápido en función de normas como el Reglamento (UE) 2024/1349. En la crisis de Ceuta se ha dado una circunstancia por primera vez; la entrada de niñas menores de edad no acompañadas. Esto último es la consecuencia de la evolución que se ha producido en la juventud de todo el mundo gracias al nacimiento de internet y sobre todo de los teléfonos móviles con acceso a las redes sociales. Es justo y lícito que chicas jóvenes marroquíes que observan en las redes sociales el grado de libertad que tienen las mujeres en Europa, de manera especial en España dada la proximidad a Marruecos, traten de llegar a España a la mínima ocasión.

Como ya he contado en alguna otra ocasión en estas mismas páginas, en mi juventud recorrí varios países musulmanes. Fueron viajes difíciles en una época en la que internet estaba dando sus primeros pasos y que por tanto no existía en numerosas zonas de Marruecos, Turquía o Argelia. En aquel tiempo estaba de moda, entre la juventud española, viajar a Amsterdam, Londres o Roma gracias al llamado Interrrail que daba acceso a billetes de tren ilimitados por el viejo continente. Yo, en cambio, en cuanto pude me eché al hombro mi bolsa de viaje (las maletas con ruedas no estaban de moda y menos para dar tumbos por el Atlas marroquí) y me subí al primer barco que encontré para cruzar el estrecho de Gibraltar. Seguía los pasos de la Generación Beat en Tánger y más aún los de Paul Bowles cuya casa en la medina de Tánger tuve la oportunidad de observar desde la calle. Yo había leído su conocido libro Cabezas verdes, manos azules (Alfaguara, 1994) en los que recogía algunos textos sobre su vida en Marruecos. De manera especial me atrajo el relato Bautismo de soledad.

Durante 20 días deambulé por Marruecos. Recuerdo pueblos a los que se llegaba en autobuses desvencijados que eran poco más que una mezquita y unas cuantas casas de adobe. Eran lugares tan remotos en una sociedad medieval mecanizada que mi presencia al bajar del autobús creaba un cierto alboroto. Mis camisetas de surf y mi pelo rubio largo debía ayudar a ello. Sobre todo recuerdo la ausencia de mujeres en estos pueblos. Incluso en las ciudades medianas se notaba que apenas había mujeres o niñas por la calles. Por tanto no es de extrañar que centenares de chicas jóvenes hayan entrado de manera irregular en España huyendo de un país que las trata como seres inferiores. Antes o después tenía que ocurrir. Lo que habría que reflexionar es si Europa puede convertirse en la salida de emergencia de los miles de emigrantes que sueñan con abandonar sus países por el motivo que sea: económico, persecución política o para salir del yugo religioso. Miles de chicas menores de edad marroquíes se niegan a seguir tradiciones como que sus familias elijan con quien han de casarse o tener que llevar una tela que tape su cuerpo.

En el texto Bautismo de soledad al que me referí antes Paul Bowles habla de la soledad cuando se abandona el interior de las murallas de alguna población limítrofe con el Sáhara y se camina hacia las dunas: se siente algo que no es soledad ya que la soledad presupone la memoria y en el desierto desaparece la memoria. Sólo queda la propia respiración y el sonido de un corazón que late.