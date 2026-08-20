Ha nacido una voz prodigiosa

Un momento de la interpretación de «La Parranda» en la plaza del Congreso Eucarístico de Elche para clausurar las Fiestas Patronales de la ciudad. / INFORMACIÓN

Coral ilicitana concluyó, con su actuación musical de la zarzuela «La Parranda», las fiestas Mayores de Elche en honor de nuestra Patrona la Virgen de la Asunción a los Cielos. En este evento hubo momentos importantísimos que no se pueden pasar por alto.

Por ejemplo, se descubría a un barítono que tiene una voz prodigiosa. Sobre todo se nota que tiene estudios de canto porque sabe muy bien impostar la voz, modular, en definitiva, cantar.

Para citar a los sobresalientes, por respeto: el director, los maestros que conformaron la orquesta y, naturalmente, la masa coral. Todos estuvieron a buen nivel. Hay que resaltar el terceto cómico, muy bien conjuntado, con voces y gestos en consonancia con su papel en donde y quien sobresalía entre todo y todos, es el joven barítono cuya breve actuación le bastaba para demostrar su gran calidad. ¡Incomprensible!, que no le dedicaran total protagonismo dándole vida al papel de Miguel en la obra. Una verdadera oportunidad perdida porque hubiera sido un broche completo a la representación.

En pro de la amenidad, me permito aditamentar con las palabras de los protagonistas: el terceto compuesto por Julia Bravo Pascual, en Carmeleta; José Luis Sáez, que vino a colaborar desde Elda, como Don Cuco, y Jerónimo del Río como «Retrasao».

Archiconocida por nosotros por las veces que la coral la ha puesto en escena. Quienes estamos acostumbrados a ver a la Coral, aquella Coral que Julio Bravo con su paciencia nos enseñaba a las voces blancas, hasta que al cambio de niños a adolescentes decidieron cambiarnos por las voces femeninas. Más tarde, como vicepresidente, seguí comprobando que Julio seguía intentando armonizar el conjunto para que, cuando llegara el director de turno, los tuviera a todos conjuntados. En cuanto a la esposa… Es punto y aparte. Un matrimonio ejemplar, muy bien avenidos, pero el día y la noche. Era un remolino. Dios dejó el tarro de las esencias en su persona. Es un honor hablar de Mariana Pascual, a quienes tuvimos la dicha de conocer aquella Coral con más de ochenta componentes, que fue la que cantó la primera misa en castellano en España, en Altea, donde el plantel era tan magnífico y los cómicos tan importantes, como Sergio Peraile, Paco Valero, después José Belmonte y Antonio Guilabert. Ella siempre era la misma, la eterna joven.

Y mira por donde, nos ha dejado una buena sucesora, que combina todos los atributos: comedida, una voz muy adecuada, gracia a borbotones y dulzura que atempera su desenvoltura.

Ella mismo nos exponía: «Gracias por esos recuerdos y esas palabras. Mi papel ha sido muy cortito y he aportado todo lo que he podido. Con el coro también para apoyarlos. Mis hermanos dicen que, como soy la pequeña, lo dejaron todo para mí.

A lo que yo le respondía que «dejaron una impronta muy grande, importantísima, que tú sabes administrar muy bien. Y, ¡no sólo son recuerdos, son sentimientos!».

Por otro lado, a Jerónimo, le pregunté si se había identificado con «El retrasao». Me contestaba: «Sí, sí. Lo que pasa es que no lo había hecho y ha costado un poco meterme en el papel, pero creo que al final ha salido muy bien. Gracias a Dios, ha salido rodado.

«Sí, señor y muy bien», le dije. Y seguimos con el tercer componente: «¿Usted, que viene de fuera, conocía Coral Ilicitana?». Me aseguró que: «Hemos tenido y seguimos teniendo mucha relación: intercambio decorados, cantantes… y muy a gusto».

Entonces le comenté que: «De cuando en cuando tenemos una gran sorpresa cuando sale una voz, una voz joven, privilegiada, empero, además por la forma de su expresión, hemos de decir que debe tener o mucho estudio o mucha veteranía. Al pedirle que se presente, nos dijo»:

«Arturo Moxica, soy de aquí, ilicitano, barítono y bastantes años estudiando en lo que es la carrera de canto. Me gradué en Alicante de interpretación y canto y he estado yendo de un concurso a otro, he hecho varios cursos, el último con Carlos Álvarez, con los Amigos de la Ópera de Coruña y ahora en noviembre me desplazaré a Málaga, pues tendré la oportunidad de hacer la ópera estudio D. Procopio que tendrá lugar en el Teatro Cervantes, los días 4 y 6 de diciembre».

Yo tuve que decirle: «Para mí, una sorpresa esa voz prodigiosa que Dios te ha dado y que tú sabes aprovecharla. Incomprensible que las grandes compañías no se hayan enterado, para que tú figures en cartelera en todo el mundo».

El joven me respondió: «Lo cierto es, que estoy empezando ahora a mostrar mi voz en público, para conciertos, zarzuelas y óperas, cuyo mundo es complicado. Hay que tener un buen agente, estoy buscando un buen agente, claro está; pero sobre todo gracias a estos proyectos que tenemos, por ejemplo en esta ciudad, que son más pequeños, nos dan la posibilidad de poder mostrar nuestro valor, la voz. Pueden ser un altavoz al público, nos permiten tener ciertas tablas que de otra manera no conseguiríamos y, claro, vienes a darlo todo y muestras tu voz y te permites el lujo de disfrutar en el escenario. Me encanta haber actuado en mi ciudad y espero haya gustado».

Y concluí diciéndole: «De veras hubiera lamentado no ser testigo del nacimiento de una voz importante, que no debe pasar desapercibida, en Elche para el Misteri y otros acontecimientos en todos los sitios. Oiremos hablar de él y además por bien, ¡seguro!».