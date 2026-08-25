Ceuta, España al otro lado del Estrecho

Las palabras pronunciadas estos días por el ministro de Justicia marroquí, reivindicando para Marruecos un supuesto «derecho histórico y geográfico» sobre Ceuta y Melilla, han vuelto a colocar a las dos ciudades en el centro de la relación entre España y Marruecos. El Gobierno español ha respondido enérgicamente que ambas ciudades forman parte de la soberanía española. Todos conocemos que esta reivindicación no es nueva y por eso hay que recordar qué historia tiene Ceuta, porque cuando se habla de derechos históricos conviene conocer primero la historia.

Ante todo, debo decir que nací allí en 1963. Mi relación con la ciudad es, por tanto, anterior a los libros y a la investigación histórica. Nací y crecí mirando al norte y no al sur. En los días claros podía contemplar Gibraltar y sabía que España, la peninsular, estaba al otro lado del Estrecho, a unos catorce kilómetros. Para aquel niño, aquella distancia no significaba estar lejos de España. Éramos lo mismo. Y aquella percepción de las dos orillas, unidas más que separadas por el mar, forma parte todavía de mi manera de entender Ceuta.

Como historiador, con el tiempo aprendí a poner fechas y nombres a aquella sensación. La historia de Ceuta es, en realidad, mucho más antigua que la de las fronteras políticas actuales. Su posición estratégica, en la entrada del Mediterráneo y frente al Estrecho, hizo de ella desde la Antigüedad un enclave de enorme importancia. Fenicios, cartagineses, romanos y posteriormente distintas potencias norteafricanas dejaron su huella en la ciudad. La conquista portuguesa de 1415 constituyó un momento decisivo, pues el país vecino convirtió Ceuta en la primera pieza de su expansión norteafricana, vinculada al control de las rutas marítimas y comerciales del Estrecho. Durante más de siglo y medio la ciudad fue portuguesa.

La situación cambió en 1580, cuando la crisis sucesoria portuguesa llevó a Felipe II a ocupar el trono portugués y se produjo la unión de las dos coronas. Ceuta pasó entonces a formar parte de la Monarquía Hispánica, y en 1640, cuando Portugal recuperó su independencia, Ceuta permaneció fiel a Felipe IV y continuó bajo soberanía española. El Tratado de Lisboa de 1668 reconoció la independencia portuguesa y confirmó esa situación.

La historia de Ceuta es, en realidad, mucho más antigua que la de las fronteras políticas actuales. Su posición estratégica, en la entrada del Mediterráneo y frente al Estrecho, hizo de ella desde la Antigüedad un enclave de enorme importancia

Como digo, ese episodio resulta fundamental para comprender el presente. La vinculación de Ceuta con España no nació con la independencia de Marruecos en 1956 ni con el colonialismo europeo del siglo XIX. Es varios siglos anterior. Y tampoco puede entenderse proyectando sobre el pasado las fronteras del actual Estado marroquí. Cuando se invocan «derechos históricos», hay que tener presente que la historia del norte de África ha estado formada por distintos pueblos, poderes y dinastías, mucho antes de la configuración contemporánea del reino alauí. La historia no explica por sí sola todas las cuestiones políticas del presente, pero ayuda a evitar simplificaciones. Por eso hay que recalcar que Ceuta no fue una colonia española pendiente de descolonización como el Sáhara, que su trayectoria histórica es diferente y que no puede analizarse únicamente como una consecuencia de la relación contemporánea entre Madrid y Rabat.

Pero además, Ceuta no es solamente una cuestión de tratados, conquistas y soberanías. Es una ciudad. Una ciudad africana, fronteriza, plural y española, en la que varias generaciones han construido sus vidas. Por eso me cuesta verla reducida a una frontera o a un problema migratorio. Detrás de la frontera hay familias, barrios, escuelas, trabajos y recuerdos. Hay una sociedad que vive su españolidad con mucha más naturalidad de la que sugieren algunos debates políticos. Mi españolidad como ceutí tiene precisamente ese origen. Se la debo a mis padres, a mis familiares y a mis conciudadanos. Ellos hicieron de aquella ciudad su vida y me transmitieron un sentimiento de pertenencia que llegó antes que cualquier explicación académica. La situación migratoria de las últimas semanas ha vuelto a demostrar la especial vulnerabilidad de Ceuta. La presión sobre su frontera y su condición de frontera exterior de la Unión Europea exigen respuestas eficaces, recursos y solidaridad. Pero también necesitamos mirar a la ciudad más allá de las crisis.

Detrás de la frontera hay familias, barrios, escuelas, trabajos y recuerdos. Hay una sociedad que vive su españolidad con mucha más naturalidad de la que sugieren algunos debates políticos

Nací en Ceuta y allí siguen estando mis raíces. Como historiador y colega de «expertos fronterizos», sé que las fronteras tienen una historia y que las historias pueden ser interpretadas de maneras diferentes. Pero también sé que no podemos seleccionar del pasado únicamente aquello que conviene al presente. La historia de Ceuta es larga, compleja y anterior a muchas de las realidades políticas que hoy pretenden explicarla. Y para quienes hemos nacido allí hay una certeza que no es otra que aquella ciudad al otro lado del Estrecho forma parte de nuestra historia y de la historia de España.