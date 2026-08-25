Arribé al formato de Josep Pedrerol aconsejado por un amigo especialista en lenguaje audiovisual. Mi ignorancia sobre el fútbol es tan supina que jamás pensé que me podía interesar un programa diario dedicado a analizar la trastienda de este deporte. Y a fe que mi amigo tenía razón. Lo que me encontré, en esta nueva temporada donde ha aterrizado en el canal Energy (Mediaset) no fue más que un espacio que transforma la actualidad futbolística en lo más parecido a un programa de telerrealidad, donde priman las pasiones y las emociones por encima de cualquier análisis técnico concienzudo. Para eso ya tenemos el clásico ‘Estudio estadio’ que estrenó, aunque muchos no lo recuerden, Pedro Ruiz.

‘El chiringuito de Jugones’ es otra cosa, puro espectáculo audiovisual. Los ignorantes en materia futbolística no necesitamos más que alguien nos facilite un esquema básico a propósito de quién es quién en el mundo de los jugadores profesionales y los entrenadores estrella, para que a partir de ahí podamos disfrutar de la trifulca como el más curtido de los hinchas.

Josep Pedrerol sabe lo que hace y se las sabe todas a la hora de dirigir un programa de largo formato que atrape y entretenga. Emplea todos los cebos a su alcance, rótulos, titulares y declaraciones que se verán al cabo de unos minutos, y unas ganas de gresca que logran su objetivo de inmediato. Al principio, hasta las doce de la noche, aparece en pantalla un reloj que avanza la cuenta atrás para que se inicie el espectáculo. A partir de ahí los fieles al espacio disfrutarán de 150 minutos de tertulia viva, ‘forofismo’ y frases lapidarias susceptibles de convertirse en memes instantáneamente. Se estrenó con un 5,4% de audiencia, un exitazo para un canal secundario de la TDT. Y lo que le espera.