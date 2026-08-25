El Misteri merece argumentos, no caricaturas

Debo comenzar pidiendo disculpas al lector por volver sobre una cuestión que quizá empieza ya a producir cierto cansancio. No era mi intención prolongar innecesariamente este debate sobre la participación de las niñas en el Misteri d’Elx, pero el artículo de Lenke Kovács, «El Misteri d’Elx ‘políticament correcte’», me obliga, casi por responsabilidad intelectual, a contestar.

Y no tanto porque defienda una posición contraria a la mía —algo absolutamente legítimo y respetable—, sino por la forma en que construye buena parte de su argumentación. Cuando un debate serio, que afecta a una manifestación declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se responde mediante comparaciones llevadas al absurdo, ironías que rozan la descalificación y ejemplos que nada tienen que ver con lo que realmente se está proponiendo, resulta difícil guardar silencio.

Confieso que algunas de sus afirmaciones me han producido perplejidad. No esperaba encontrar en una especialista de reconocida trayectoria internacional una teoría argumental basada en imaginar consecuencias grotescas que nadie ha defendido para después utilizarlas contra quienes planteamos una reflexión serena sobre la posible participación de las niñas. La Venus de Médici, el carnaval, las alusiones al colectivo LGTBI, las cuotas entre los apóstoles, las identidades atribuidas a los ángeles o una Virgen que acabara coronándose a sí misma forman parte de una construcción retórica tan desmesurada que, lejos de esclarecer el problema, acaba deformándolo.

Y quizá sea precisamente esa deformación la que me mueve a escribir de nuevo. Porque una cosa es discrepar y otra muy distinta sustituir las razones por una sucesión de situaciones imaginarias destinadas a presentar como disparatada una opinión que, se comparta o no, merece ser escuchada. Cuando se ridiculiza previamente aquello que el otro propone, el debate deja de establecerse entre argumentos y comienza a desarrollarse entre una posición real y una caricatura inventada de esa posición. No creo que esa sea la mejor manera de abordar una cuestión que afecta a una tradición tan querida por los ilicitanos. El Misteri ha sobrevivido durante siglos porque ha sido objeto de estudio, cuidado, restauración y también de debate. Discutir sobre él no significa ponerlo en peligro. Al contrario, hacerlo con rigor significa reconocer su extraordinaria importancia y asumir la responsabilidad que comporta transmitirlo a las generaciones futuras.

Tampoco debería interpretarse cualquier pregunta sobre la tradición como una amenaza contra ella. Preguntarse qué elementos son esenciales y cuáles responden a determinadas circunstancias históricas no significa desear transformar la Festa a nuestro antojo. Significa intentar comprenderla mejor. Y el conocimiento nunca debería temer a las preguntas, por incómodas que estas puedan resultar.

Por eso respondo. No para alimentar una polémica personal ni para cuestionar la autoridad académica de Lenke Kovács, sino porque considero que el Misteri merece algo mejor. Merece argumentos históricos, teatrales, musicales, religiosos y patrimoniales. Merece razones que podamos discutir y, llegado el caso, aceptar o rebatir. Lo que no merece es que una pregunta legítima sea convertida en una caricatura para hacerla parecer absurda antes siquiera de haberla respondido.

La cuestión planteada es, en realidad, mucho más sencilla: determinar si la participación de una niña en un personaje femenino alteraría verdaderamente aquello que constituye la esencia del Misteri.

Y esa pregunta merece ser contestada con argumentos.