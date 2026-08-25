La racionalidad frente a la irracionalidad

Hay personajes que no aportan nada limpio a la colectividad. No les interesan las soluciones dignas a los problemas. Embarran el terreno para intentar vencer, y a partir de ahí seguir haciendo de las suyas con el timón general en sus manos y en detrimento de buena parte de la ciudadanía que puede votar a individuos de esta condición. Las élites, tan felices comiendo perdices, y la gente de a pie sufriría consecuencias, como ocurre en Argentina o en Estados Unidos con los bárbaros Milei y Trump en la cumbre.

En nuestro país residen otros nombres de semejante estirpe. Aspiran a lo mismo. Aplicar la motosierra en todo lo que huela a justicia social y glorificar una creciente desigualdad e insolidaridad en perjuicio de la libertad auténtica, la democracia, la cultura crítica, las pensiones, los servicios públicos y los derechos sociales y laborales. Porque solo piensan en el bienestar de unos cuantos, no en el de la mayoría.

Esa tesis es aplicable a cualquier asunto. La crisis migratoria en Ceuta es un ejemplo de actitud que choca con la legalidad vigente. Las derechas son así y lo único válido es no sucumbir a sus cantos de sirena. La culpa de una u otra cosa es del Ejecutivo. De Sánchez en particular. Todo vale. Sí. Las tensiones siguen en pie y ha habido desajustes y demoras. No obstante, hay medidas adoptadas en favor de la seguridad y la mejora de la situación con nuevos dispositivos de acogida, traslados en marcha...

Feijóo y los suyos navegan en el mar del cinismo como norma. Alimentan el miedo y se basan en la hipocresía y las contradicciones con la mirada puesta en la Moncloa. Pide a Sánchez el confinamiento de portadores de enfermedades contagiosas sin darse cuenta de que las competencias en salud pública son del Gobierno ceutí. Además, los expertos no encuentran motivos. Bueno es fiscalizar democráticamente y cooperar entre administraciones. No una confrontación sistemática e interesada.

La legislación española, el Derecho europeo e internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU establecen justamente lo contrario de lo que defienden algunos al hablar de retornos. Una postura que deja con el trasero al aire al líder del PP, ya que tuvo entre sus filas a una condenada por prevaricación administrativa, debido a la devolución de menores en 2021 tras otra llegada masiva a la Perla del Mediterráneo. Los procedimientos previstos en el Reglamento de Extranjería deben aplicarse. Solicitar informes sobre la condición familiar de los menores, informar a estos de las razones de su repatriación, o la intervención del Ministerio Fiscal, entre otros.

Insistir en la expulsión de todos los migrantes, con una sentencia de esta clase encima de la mesa, es ignorancia o caradura. Distinto es plantear reformas legales y querer garantizar la inviolabilidad de las fronteras con los medios necesarios. Lo que no puede ser, bajo ningún concepto y al margen de opiniones de andar por casa o vertidas en un bar, es que cualquier cerril e irresponsable político defienda incumplir las leyes y pisar derechos esenciales de los niños. Requieren especial atención.

Histerismo aparte de ciertos países, la Comisión Europea, lógicamente, puntualiza que los menores no acompañados están sometidos a una protección específica y que España tiene el deber de garantizarla. Los retornos en general se pueden producir de manera efectiva, respetando plenamente las reglas, no saltándoselas a la torera según el vetusto estilo de Feijóo y del resto de integrantes de la misma especie.

La normativa comunitaria exige que, antes de ejecutar el retorno de un menor no acompañado, las autoridades comprueben que será entregado a su familia, a un tutor o a unos servicios adecuados de acogida. Lo contrario es un reflejo de los viscerales criterios de las fuerzas derechistas que promueven la ilegalidad, la irracionalidad, la violencia verbal y hasta física. Un menor no deja de serlo, aunque haya atravesado irregularmente una frontera. Ese es el marco de actuación del Ejecutivo de Sánchez, frente al cual se encuentran el tono populachero y la búsqueda fácil de rentabilidad electoral de Feijóo, Ayuso y compañía. Los menores no pueden ser devueltos de manera automática ni colectiva. Pero ya ven en qué consiste el Estado de derecho, en términos generales, que esgrimen las derechas hermanadas por la gracia de Dios.

Todo tiene su procedimiento, sí, y no faltan las obligaciones reforzadas. Convertir a centenares de niños y adolescentes en objeto de disputa partidista habla por sí solo de la incapacidad y suciedad de algunos. La política migratoria, como todo, eso sí, admite posiciones diferentes sobre el control fronterizo, los retornos, la cooperación con los países de origen o la capacidad de acogida. La protección jurídica de un menor no es cuestión de simple empatía, sino que hablamos de una obligación.

Los migrantes subsaharianos son las principales víctimas de la crisis humanitaria en Ceuta. Muchos son sudaneses que huyen de la guerra y la inestabilidad. Marruecos es uno de los lugares donde las vulneraciones de derechos se repiten. Recibe cientos de millones con el pretexto del control migratorio en sus fronteras. Y continúa haciendo el trabajo sucio de la UE. En mayor o menor cantidad, el fariseísmo va por barrios.