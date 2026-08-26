Duelo Bardem/Luengo

"El ser querido" ★★★ Director: Rodrigo Sorogoyen Reparto: Javier Bardem, Victoria Luengo, Melina Matthews, Raul Arévalo

Es una de las películas españolas del año. Protagonizará la temporada de premios, y además de copar muchas nominaciones a los Goya quién sabe si también es seleccionada para representar a España en la 99 edición de los Oscar. Dicho esto, y dejando muy claro que se trata de una obra notable, hemos de advertir que no llega al nivel de ‘As bestas’, hasta ahora la mejor obra de Rodrigo Sorogoyen.

‘El ser querido’ tiene como eje la complicada relación entre un director de cine (Javier Bardem) con un pasado y una psicología complejas, que decide contar con su hija actriz (Victoria Luengo), a la que hace mucho tiempo que no ve, para que protagonice su nuevo proyecto.

Sin llegar a las ínfulas artísticas de Víctor Erice en ‘Cerrar los ojos’ (otra película que destila metacine por todos sus fotogramas) Rodrigo Sorogoyen y su guionista Isabel Peña también juegan a articular una historia en donde varían los formatos y los encuadres (el blanco y negro con el color, el cuadrado con el rectangular). Cine dentro del cine con el que experimentar sensaciones. Aunque demasiado alambicado y alargado en ocasiones.

Qué duda cabe que lo mejor de ‘El ser querido’ es la secuencia inicial, veinte minutos de duelo padre/hija de alto voltaje; otra secuencia de enfrentamiento paternofilial que pone los pelos de punta, y una tercera en la que se graba una comida dentro de la película ‘Desierto’. Más que suficiente para que ‘El ser querido’ pase a la historia de nuestro cine.