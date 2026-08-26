El envejecimiento de la sociedad debe ser tenido más en cuenta

La creación de nuevas zonas verdes y el mantenimiento adecuado de las existentes son necesarias para que Elche sea una ciudad amigable con las personas mayores. / Áxel Álvarez

El pasado 21 de agosto el diario INFORMACIÓN, en su sección de Economía, publicaba una interesante noticia que hacía referencia a que la provincia de Alicante sumará, hasta 2040, el triple de jubilados que de trabajadores.

Según los datos publicados, en ese período, la población en edad laboral crecería en 53.064 personas, mientras que las personas mayores de 64 años lo harían en 154.567. Es el resultado de las proyecciones que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y, en base a ellas, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, ha elaborado un informe en el que advierte de que «esa disparidad en los porcentajes de crecimiento en ambos sectores de población, propiciará que las empresas se encuentren con dificultades para cubrir sus puestos de trabajo».

Probablemente, a nadie debería sorprender una proyección así a 14 años vista. La realidad, desde hace ya varios años, es que al mismo tiempo que está aumentando la esperanza de vida de la población, asistimos a un proceso de descenso de la natalidad que empieza a ser alarmante.

El empleo es uno de los sectores donde más se va a notar esta disfunción. Y, con un agravante: al aumento de personas jubiladas debe corresponderle, también, un aumento de personas trabajadoras, y cotizantes al sistema, para poder seguir sosteniendo las pensiones del día de mañana. Por ello, es tan importante que las personas que ya están en España y que se puedan acoger a la regularización extraordinaria que ha planteado el Gobierno, como igual hizo el PP en su momento, lo hayan hecho. Por un lado, se acabará con una situación irregular, injusta y negativa para ellos y para la sociedad. Se podrán incorporar legalmente al trabajo y cotizar por él. Aportarán recursos a la sociedad española, y se acabará con una situación discriminatoria que tanta injusticia y daño causa. Es cierto que, a unos cuantos no les gusta el cambio, que prefieren que sigan ilegales para así poder seguir explotándolos y negándoles todos los derechos. Esa minoría, reaccionaria e insolidaria, no puede condicionar los intereses de avance y mejora de nuestro país que aportan los migrantes regularizados.

Y, cuidado, que el envejecimiento en España se está acelerando de forma notable. En 1975 la edad media en el país era de 33 años, ahora se acerca a los 45. Si en 1975 nacían 18 bebés por cada 1.000 habitantes, ahora lo hacen 7 y, en cambio, la esperanza de vida es cada vez más alta, superando los 83 años.

Y, si en el empleo ya se está notando esta situación, la sociedad también debe plantearse, a la vista de la realidad del envejecimiento de la población, que nuestras ciudades deben adaptarse también a lo que ya está suponiendo que un creciente porcentaje de sus habitantes sean mayores de 65 años.

En el caso de Elx ya suponen casi 40.000 personas. Es un dato que habrá que tener en cuenta, cada vez más, en la planificación y desarrollo de la ciudad. Algunas ideas que ya se están implantando en otras ciudades, y son aconsejadas por expertos, deberían plantearse para mayor comodidad, y seguridad, de las personas mayores. Un aumento de zonas peatonales parece básico, especialmente en barrios como Carrús, Plá, Altabix, etc. La mejora de aceras debería intensificarse también en esos barrios, son muchas las que están en un estado lamentable y suponen un peligro para personas con escasa movilidad. Actuaciones como las que, el anterior equipo de gobierno, hizo en la calle Olegario Domarco Seller, ciertamente muy mejorable, deberían hacerse, con más acierto, en otras zonas. La plantación de arbolado, a la que el actual Ayuntamiento dio un impulso, aunque no siempre eligiendo los mejores ejemplares, debería continuar. La creación de nuevas zonas verdes, y el mantenimiento adecuado de las existentes (caso del huerto de la Cuerna, por ejemplo, con quejas) es necesario para ser, de verdad, una ciudad amigable con las personas mayores.

Y, por supuesto, hay que conseguir dotaciones públicas hacia ese colectivo. Elx debe reivindicar a la Generalitat la construcción de residencias de mayores. Es inconcebible que algo tan necesario dependa, casi en exclusiva, de la iniciativa privada y a unos precios desorbitados, y con unas condiciones que no siempre reúnen las mejores prestaciones. Igual pasa con los centros de mayores. En todo Elx solo existe un CEAM, el antiguo Hogar del Jubilado, construido hace décadas y muy mejorable en varios aspectos. Hace años se anunció otro en la zona del Plá y desapareció la promesa como si nada. Debería el Ayuntamiento actual retomar este tema ante el crecimiento de la población mayor.

Y, en otro orden de cosas, estos días ha sido noticia, gracias a la preocupación de un ciudadano, la situación de unos arcos, probablemente medievales que han aparecido, tras una demolición, en un solar entre las calles Salvador y Bodega, de lo cual INFORMACIÓN ha dado buena cuenta recientemente. El hecho de que su descubrimiento fuera posible hace algún tiempo, e incluso algún propietario lo comunicara al Ayuntamiento hace más de un año, sin que conste ninguna actuación sobre el mismo llama la atención. El derribo autorizado permite confirmar la existencia de unos restos históricos muy interesantes, y el Ayuntamiento debería haber sido el primero en plantear medidas cautelares para su preservación y estudio.

Aún se está a tiempo y felicitémonos de que haya ciudadanos y colectivos preocupados por estos temas. Ahora son las instituciones las que deben cumplir.