La conexión que nos falta

En mayo de 1900, cuando volar era todavía una extravagancia a medio camino entre la ciencia y la temeridad, Wilbur Wright escribió que llevaba años convencido de que el hombre podía hacerlo. Tres años después, él y su hermano Orville mantuvieron una máquina en el aire durante doce segundos y recorrieron poco más de treinta metros. No parece gran cosa hoy, pero aquellos metros cambiaron el mundo. A Wilbur se le atribuye una reflexión bastante menos conocida: «Es posible volar sin motores, pero no sin conocimiento y habilidad». Quizá porque entendió que para llegar lejos no basta con querer hacerlo: hay que conseguir que todo funcione.

Esta semana conocíamos que Valencia ha recuperado, después de quince años, la conexión directa con Nueva York. Detrás de esta decisión hay muchos motivos como el atractivo de Valencia, la oportunidad para United Airlines y el trabajo de colegas que llevan mucho tiempo abonando el terreno, a quienes, desde aquí, felicito. Es una gran noticia para Valencia, para la Comunitat y, que nadie lo dude, también para Alicante. Tenemos potencia turística para beneficiarnos de las puertas que se abran a nuestro alrededor sin considerar una afrenta cada avión que aterrice unos kilómetros más al norte. Sería una forma de miopía estratégica pelearnos con nuestros hermanos valencianos, mientras compartimos objetivos, mercados, intereses.

Otra cosa es renunciar a nuestra propia conexión directa. En absoluto. Conozco lo que piensa el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y comparto esa ambición: debemos perseguirla, pero sin confundir el propósito con la ansiedad. Alicante-Elche Miguel Hernández cerró 2025 rozando los veinte millones de pasajeros, dispone de 235 rutas con más de treinta países y crece a ritmos cercanos al 10 %. A partir de cierto tamaño, crecer deja de ser, por sí mismo, una estrategia. La cuestión es cuál debe ser nuestro siguiente escalón.

El buen comportamiento de la conexión con Turquía demuestra que hay puertas por abrir más allá de la Europa que conocemos de memoria. Estados Unidos, de hecho, ya está llegando: más de 97.000 turistas estadounidenses visitaron nuestra provincia, un 25 % más; más de 42.000 llegaron en crucero a Alicante en 2025 y la compra de segunda residencia por norteamericanos aumentó alrededor de un 40 %.

Por eso la Costa Blanca no ha esperado a una ruta directa. Hemos trabajado Norteamérica desde el golf, los cruceros, el turismo idiomático, la cultura o la gastronomía. Una compañía puede abrir una ruta y acelerar un mercado, pero difícilmente puede inventar la demanda que debe sostenerla. Nuestro trabajo empieza antes: posicionar el destino y conseguir que quien viaje por Europa encuentre razones para incorporar la Costa Blanca a su itinerario, ya llegue directamente o a través de otros nodos nacionales e internacionales.

Las infraestructuras revelan las contradicciones de un territorio. Mientras discutimos cómo conectar Alicante con Nueva York, seguimos sin conectar por ferrocarril nuestro aeropuerto con la capital y el resto de la provincia. Quizá la conexión que más nos falta no sea, de momento, la que cruza el Atlántico, sino la pendiente a pocos kilómetros de casa.

El crecimiento del aeropuerto ha dejado viejo incluso el calificativo de «prioritaria» para esa conexión ferroviaria. Ya es ineludible. La A-70 soporta cerca de 80.000 vehículos diarios y alcanza los 95.000 en algunos tramos, al borde de su capacidad máxima, según el Ministerio. El C6 ha mejorado sus frecuencias; están los taxis y el esfuerzo por que reine la paz con los VTC. Pero todos dependen de la misma red viaria que queremos descongestionar. Para un aeropuerto que mira hacia los veinticinco millones de pasajeros no parece la solución definitiva.

En el siglo XXI la distancia ya no se mide solamente en kilómetros, sino también en tiempo, facilidad y alternativas. Un destino no está mejor conectado solo por tener más líneas desde su aeropuerto, sino por formar parte de una red eficaz. Aeropuerto, ferrocarril, alta velocidad, carreteras y transporte metropolitano ya no son conversaciones distintas.

Nada de esto rebaja nuestras aspiraciones, pero nuestra competencia no es Valencia, Madrid o Barcelona. Aprovechemos Nueva York desde la capital del Turia —como ya hacemos teniendo a tiro Montreal— y cada oportunidad que se abra, mientras fortalecemos nuestro aeropuerto y seguimos llamando a las puertas del largo radio.

Los Wright necesitaron años de pruebas y algún golpe antes de aquellos doce segundos de 1903. No llegaron más lejos por su ambición desmedida, sino por conseguir que las piezas necesarias para volar estuvieran conectadas. Wilbur tenía razón: para llegar lejos había que conseguir que todo funcionara. Tal vez la pieza que nos falta no haya que buscarla —todavía— al otro lado del Atlántico. Quizá la conexión que nos falta no sea otro avión, sino el dichoso tren y, con él, quién sabe hasta dónde puede llevarnos el siguiente gran salto.