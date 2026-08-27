Qué grande es Arús

Alfonso Arús regresa cada mes de agosto como agua de mayo. Su presencia en pantalla rodeado de toda su familia a partir de las siete de la mañana supone cierto regreso a la normalidad. Con su llegada no se va el calor tórrido, por más que las cadenas generalistas continúen afirmando que cuando el termómetro baja en Madrid, toda España se refresca.

La llegada de Arús a las pantallas anuncia que el curso escolar está cerca, que dejamos atrás los sanfermines y el Tour, las fiestas patronales de la Virgen de agosto y las vacaciones de los políticos. Que, dentro de lo que cabe, aunque nuestras noches continúen siendo tropicales, el ciclo vital no se detiene, y emprendemos el camino hacia el fin de año. Ese que ahora vemos lejano, pero nos sorprenderá cuando menos lo esperemos, debiendo reconocer cómo tantos propósitos quedaron inéditos, y asegurándonos que esta vez sí, además de pagar la cuota del gimnasio, acudiremos a él.

Todo eso y mucho más significa el regreso de Arús. ‘Aruser@s’ es un retrato muy fiel del mundo que nos ha tocado vivir. Una coctelera de imágenes en la que ninguna está de más. Del TikTok a los reels, de YouTube a las cámaras de la Dirección General de Tráfico, de las que se emitieron en los informativos a las que se pudieron ver en los programas de la crónica social. Y todo ello aderezado por comentarios espontáneos y presididos por un sentido del humor nunca hiriente. Relativizando la realidad. Conociéndola. Mirándola por el rabillo del ojo. Pero conscientes de que resistiremos. El sol va saliendo otro día más. Con Arús vemos los amaneceres de nuestras ciudades, desde las Baleares hasta tierras gallegas. Volverán los sucesos. Pero también las sonrisas.