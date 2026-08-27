Nuevo verano de lecturas: la nostalgia de Benjamín Prado

Comienza su reciente libro de memorias Benjamín Prado, con título Qué estoy haciendo aquí (Editorial Alfaguara), afirmando que su vida ha estado marcada, sobre todo, por el azar y la suerte. Ambas le han permitido conocer, a lo largo de los últimos cuarenta años, a las personas más importantes de la vida cultural y artística de España y buena parte del extranjero de ámbitos tan distintos como la literatura, la política, el cine o la música. Sin embargo, cuando se lee esta biografía la idea con la que bien podría quedarse el lector tras terminar la última página es que Benjamín Prado ha tenido la vida que se ha merecido por su honradez literaria y su capacidad de trabajo. Se puede decir que los que hemos tenido suerte somos los lectores que, gracias a estas memorias literarias y de amistad, se nos ha hecho partícipes de anécdotas y retratos humanos de los nombres más importantes y más conocidos de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX.

Afirma Prado que el mundo que ha conocido está desapareciendo a ojos vista sin que pueda evitarlo. Para todo aquel que tiene interés en la literatura, el teatro o la poesía, el estudio de autores anteriores a su nacimiento siempre ha sido un requisito básico para conocer nuestra cultura. Los griegos, los latinos y en el caso español la época de Galdós, las generaciones del 98, del 27 y la del 50, hasta llegar a los nuevos narradores de los años 80 y 90. Un autor lleva a otro y se necesitan años de lecturas para poder completar un esquema más o menos completo. Algo que ha terminado, piensa Benjamín Prado. Porque hoy día lo que impera es el aquí y el ahora. Escritores que no han leído y cantantes que cantan iguales uno a otros con voces falsas producto de la electrónica, se hacen los interesantes soltando bobadas y triunfando gracias a las redes sociales y a la amnesia de ignorancia en la que parece haberse instalado la sociedad española.

En ese mundo al que me refiero Benjamín Prado conoció al poeta Rafael Alberti de una manera que hoy sería imposible. Habiendo acudido Prado a un bar de su barrio a comprar unos helados se encontró a Alberti sentado solo en una mesa del bar. Como ya había leído un par de libros del poeta gaditano ni corto ni perezoso se puso a pegar hebra con él. Y a partir de un encuentro de película se hizo inseparable de Alberti lo que le permitió empezar a conocer un sinfín de escritores y escritoras y músicos como Joaquín Sabina, Bob Dylan o Leonard Cohen gracias a su trabajo en el suplemento cultural de Diario 16 y más tarde en el diario EL PAÍS, a dirigir Cuadernos Hispanoamericanos y a una sólida carrera de poeta y novelista que le ha llevado a participar y dar lecturas de poemas y presentaciones de libros propios y ajenos en más de medio mundo.

En este libro, como digo, Prado hace balance de su vida de escritor y de lo agradecido que está a la vida por haberle permitido conocer en la intimidad a los mejores escritores, hombres y mujeres, del siglo XX español. Solo le faltó conocer a Miguel Hernández y Federico García Lorca, de los que sin duda se hubiera hecho amigo si no hubieran sido asesinados por el franquismo, en el caso de Lorca de varios disparos y en el caso de Hernández dejándole morir por tuberculosis. Por sus páginas pasan Cela, García Márquez, Vargas Llosa, Caballero Bonald, Ángel González, Semprún, Juan Marsé, Octavio Paz y otros muchos formando un listado que resulta apabullante para el lector.

Benjamín Prado regala unas memorias parciales, como él mismo admite, en las que hay cabida las noches interminables y las alegrías y risas pero también tristezas y melancolías. Ese tiempo que transcurre y que se deshace en nuestras manos, como la arena de la playa entre los dedos, un pasado en el que fuimos felices y al que regresamos de vez en cuando y en el que siempre tenemos 20 años, porque ya se sabe que no hay nada como ser joven para ser feliz. No hay que rendirse a la nostalgia parece decirnos Benjamín Prado aunque, como se dice en esta biografía literaria, en el futuro no hay lugar para la nostalgia. Da igual lo que ocurra, siempre habrá un espacio de tiempo por pequeño que sea para recordar esos soles compartidos, que diría Semprún, esas alegrías que la vida traía a los 20 años y el recuerdo de los que nos precedieron.