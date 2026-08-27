Opinión | El mar alrededor
La realidad, sin inteligencia artificial
Aunque sea en la pequeña pantalla de un móvil, las imágenes nos han sacudido igual. Entre la incredulidad y el horror, hemos visto cómo un corrimiento de tierras y la crecida masiva de un río arrasaban en Nepal los asentamientos junto a la frontera china. No son grabaciones de espectadores involuntarios: proceden de una cámara de seguridad fija. Esa mirada impersonal, incapaz de apartarse o de temblar, vuelve aún más escalofriante el último zarpazo de una crisis climática que ya avanza con la lógica del cine de catástrofes, de J. A. Bayona a Roland Emmerich.
Hay un vídeo en particular que empieza con personas corriendo sin saber muy bien de qué huyen y acaba con una lente emborronada por una ola de agua y barro. Contiene tal cantidad de terror que, incapaces de asimilarlo, nos preguntamos si será inteligencia artificial. No porque haya nada extraño en sus píxeles, sino porque cuesta aceptar que algo así sea real.
Cientos de desaparecidos y decenas de muertos son, por ahora, los números que dan un perímetro medible de la catástrofe. Días antes, un tornado recorrió Pomas, cerca de Carcassone, en el sur de Francia: dejó 41 heridos y afectó a unas 300 viviendas. Sus primeras imágenes también parecían falsas. Hemos llegado a ese punto: la realidad extrema tiene que competir con los vídeos de IA que colonizan las redes, ya sea como broma, homenaje o fantasía. ¿Quién no ha visto a una Dolly Parton resucitada cantar con Whitney Houston en un dueto imposible?
La inteligencia artificial imita la realidad con una precisión cada vez más inquietante. Pero el barro de Nepal y el ciclón de Carcassone no necesitan efectos especiales. Uno fue registrado por una cámara inmóvil; el otro, por alguien que levantó el móvil a tiempo. Ambos devuelven una verdad más tozuda que cualquier montaje: el clima extremo ya ha dejado de ser una amenaza de futuro. Es el presente, y exige adaptación antes de que la imaginación vuelva a quedarse corta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
- Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
- La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
- La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
- Renfe deja a Alicante con trenes de Cercanías de hace 40 años mientras rejuvenece la polémica flota de Valencia
- Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales