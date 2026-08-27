Villena llora

Villena está triste, consternada, en shock. No se habla de otra cosa. No se trata de un óbito, sino del expolio más importante sufrido por la ciudad desde la guerra civil. ‘Villena, un tesoro’, rezaba el eslogan del Patronato de Turismo que resumía los atractivos de la capital del Alto Vinalopó, y que más tarde sería sustituido por ‘Villena, fortaleza mediterránea’.

El Tesoro de Villena, descubierto por José María Soler en 1963, vino a compensar las carencias de una localidad cargada de historia, cruce de caminos entre Levante y Andalucía, cúspide de las provincias de Alicante, Valencia, Albacete y Murcia, que en más ocasiones de las deseadas sufrió las consecuencias de convertirse en tierra de nadie; saltando administrativamente de una circunscripción a otra, sin que ninguna asumiese su relevancia histórica.

A la hora en que se dio a conocer el robo me disponía a escribir un llamamiento para que mis paisanos se adhiriesen este fin de semana a la campaña promovida por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Villena, que lleva recogidas casi 6.000 firmas reclamando la creación de un Hospital comarcal en este territorio dejado de la mano de Dios.

Al enterarnos de la noticia nos frotamos los ojos constatando que no era 28 de diciembre. Instintivamente nos consoló pensar que los ladrones solamente se habían llevado la réplica. Porque siempre corrió en Villena una leyenda urbana el tesoro auténtico estaba a buen recaudo, y el que nos mostraba José María Soler en el antiguo museo que llevaba su nombre que contaba cómo el tesoro era un duplicado. Pero resulta que no. Ante la incredulidad generalizada las autoridades nos confirmaban que habían sustraído el original, datado con 3.000 años de antigüedad. Junto a él, tres de las cuatro coronas de la Virgen de las Virtudes que desde niños nos aseguraron que siempre estaban custodiadas en el banco más seguro de la ciudad.

El robo del 27 de agosto de 2026 supone el expolio de patrimonio artístico más relevante sufrido por Villena desde la guerra civil, cuando fue quemada la imagen de la Morenica, mancillada la iglesia arciprestal de Santiago, la gran joya del gótico valenciano, así como el resto de templos, cuyo inventario de daños nunca se terminó de concretar.

En vísperas de sus días grandes (siempre se definió a sus fiestas de moros y cristianos como el otro tesoro de Villena) la ciudad ha sido herida en sus entrañas. Hoy todos lloramos con el alcalde Fulgencio Cerdán, cuyas lágrimas se pudieron ver en todos los informativos nacionales. El golpe ha sido tremendo. A Villena le va a costar mucho recuperar la autoestima.