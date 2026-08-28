A según quién podrá parecerle una barbaridad que algunos hayamos encontrado en la televisión el mejor animal de compañía. Probablemente no entienden hasta qué punto puede acompañar en la soledad y cubrir una serie de vacíos a base de rutinas. Los hábitos cambian y cada vez hay más jóvenes que viven sin televisión, que apenas saben de ese electrodoméstico porque lo ven encendido en la cocina cuando van a comer con sus abuelos o a visitar a sus padres. Han nacido en el mundo digital y están rodeados de pantallas, aunque desconozcan lo que es estar sujeto al consumo de la televisión lineal.

A ellos van dirigidas estas líneas. No imaginan como es vivir al ritmo de la programación para quienes fuimos completamente marcados por ella. Hasta que no llegó la emisión matinal a nuestro país tuvimos unos hábitos de vida diferentes. Del mismo modo que cuando llegó la señal a las tardes los modificamos. Quienes crecimos con una televisión única que cerraba la emisión antes de la medianoche con el himno nacional tuvimos una experiencia vital basada en las pantallas completamente distinta a la de las generaciones actuales, y bueno sería dialogar entre ambas para vislumbrar hasta qué punto nos condicionaron tanto la ausencia de imágenes como la sobreexposición a ellas.

Yo solamente puedo aportar mi testimonio más sincero, que consiste ni más ni menos que en reconocer cómo las emisiones en directo me producían, en lo más íntimo de mi ser, la sensación de que no me encontraba solo. En este sentido nunca tuvo nada que ver sintonizar con una ficción o un documental, o con un informativo, un debate o una tertulia en directo. Porque cuando acababan los intervinientes dejaban vacío el plató, y a partir de entonces volvía la soledad a nuestro comedor. Solo quienes lo sintieron así saben de qué hablo.