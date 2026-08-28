Los Centros de Datos entran en campaña

La entrada de migrantes en Ceuta ha sido el inesperado titular en el mes de agosto en todos los medios. La vivienda en alquiler o venta ha sido el escándalo anunciado, esperado y sufrido en redes, prensa y radio. La disputa por los centros de datos se encuentra de repente en el epicentro de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. Y lo va a ser también en las elecciones españolas.

Los centros de datos son la sede física de la Inteligencia Artificial. Los edificios en los que se está invirtiendo los miles de millones de dólares dedicados al desarrollo de la IA. Hasta ahora, los demócratas han sido los principales impulsores del descontento de los votantes con los centros de datos, debido al aumento de los precios de la electricidad, el consumo de agua y la desconfianza hacia el sector tecnológico. Su objetivo es castigar a los republicanos por su connivencia con la industria, al aprobar muchos de estos proyectos. No pocos republicanos han dejado de apoyar la instalación de centros de datos. De reivindicar los miles de millones de inversión privada en cada centro de datos han pasado a pedir moratorias, y la eliminación de incentivos fiscales. Los estrategas políticos y los encuestadores de republicanos y demócratas afirmaron que los votantes han vinculado, y no sin razón, estas instalaciones con la preocupación por el aumento de los precios de la electricidad, el consumo de agua, el futuro de las tierras agrícolas y los temores generales sobre la llegada de la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas. Y en algunos casos también se vincula al aumento del precio de la vivienda. Es decir, esos centros no solo consumen mucha agua y mucha electricidad sino que requieren que las grandes empresas constructoras dediquen prioritariamente sus recursos a edificarlos.

Elon Musk no tiene planes actuales de construir centros de datos terrestres en España, pero sugirió, a primeros de año, utilizar la zona de la "España vaciada" para instalar grandes plantas de energía solar. Él trabaja, de momento, en ubicar un centro de datos en el espacio. España consume actualmente algo menos de 40GW y los cálculos eran que los centros de datos no necesitarán más de 4GW hasta el 2030. Sin embargo ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021. En 2024, estos centros supusieron el 1,5 % de la demanda mundial de electricidad, unos 415 terawatios hora (TWh), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que su consumo ha crecido un 12 % anual el último lustro y podría duplicarse hasta 945 TWh en 2030. En 2028 los centros de datos pueden suponer el 12 % del consumo de electricidad según varios estudios. Es evidente que tienen una gran influencia en el aumento del precio de la energía, y no todo es achacable a la guerra contra Irán. Y requieren mucha agua para el sistema de refrigeración de las instalaciones una vez concluidas.

Los ministerios de Transición Ecológica y de Transformación Digital prevén lanzar un real decreto de tramitación urgente para impulsar “los centros de datos sostenibles eficientes y soberanos”. El decreto exigirá a los centros de datos que por cada megavatio nuevo de consumo deben aportar una potencia similar de renovables, además el 80 % del consumo tiene que tener origen renovable. En agosto del año que viene, la UE lanzará nuevas categorías para los centros de datos y España sólo admitirá instalaciones de categoría A para los centros con una potencia superior a 1 Mw. Los centros de datos pueden perder sus derechos de acceso a la red si no garantizan que todos los datos y metadatos de los ciudadanos permanecen en la UE, es lo que se llama soberanía digital. El gobierno pretende adelantarse a las medidas que va a aprobar la Unión Europea, tener tecnología punta, a la vez que intenta evitar un incremento de los precios de la electricidad e incentiva las inversiones en renovables. Las empresas que tengan derechos de acceso concedido y en tramitación, tendrán seis meses para adaptarse y acreditar el cumplimiento del nuevo decreto. La ratificación, o no, del Real Decreto y su urgencia va a ser la primera batalla.

El precio de la energía, el aprovechamiento del agua, así como la construcción de viviendas se van a encontrar en la implantación de los centros de datos, que van a ser el ojo del huracán de aquí a las elecciones de 2027.