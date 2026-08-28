Cochinillas de bonsái

A principios de agosto compré un bonsái con una única intención: demostrarme que era capaz de cuidar algo que no fuera yo mismo. Me pareció un propósito razonable. Un poco pretencioso porque no sé qué me pasa con los cactus que se me mueren, pero razonable. Entré en la tienda buscando una planta pequeña y salí con un árbol en miniatura, una maceta demasiado bonita y unas instrucciones que parecían más propias de un tratamiento dermatológico que de jardinería.

Había que regarlo con cuidado, colocarlo donde recibiera luz pero no demasiada, protegerlo del calor y, sobre todo, vigilarlo. El resumen de esto es que a la semana de tenerlo en casa con una luz que no era ni excesiva, protegido del sol directo y con la tierra húmeda, le vi unas cosas blancas que se movían. El señor que tiene el vivero de mi pueblo me dijo que eran cochinillas, que eran pequeñas pero que si aparecían debíamos de actuar muy rápido porque atacaban la salvia de mi árbol. A mí, más que tranquilizarme, el bonsái empezó a darme ansiedad. Pensé que aquello que me había dicho aquel hombre mientras examinaba las hojas con detenimiento también podía ser una descripción bastante precisa de algunas de mis relaciones. Porque hay vínculos que no se rompen por una gran catástrofe. No hay una infidelidad de película, ni una discusión que termine con un vaso contra la pared, ni una maleta lanzada por las escaleras. Hay pequeñas cosas. Pequeñas cochinillas emocionales que aparecen casi sin que te des cuenta.

Una respuesta que llega más tarde de lo habitual. Un plan que siempre se aplaza. Una conversación que nunca termina de producirse. Una forma distinta de mirarte. Un «ya veremos» que empieza a repetirse demasiado.

La cosa es que entre jabones potásicos y hojas que caían llegó el fin de semana y, sentado con mi amiga P. en una mesa en la que las cervezas se calentaban más rápido de lo que éramos capaces de beberlas, me preguntó «¿Estás comparando tus relaciones con bichos que viven en plantas?». Yo le respondí que estaba intentando entender todo lo que conllevaba querer y ser querido con elegancia. «Pues vas fatal» me respondió. Nos reímos, pero luego seguimos hablando de lo mismo. De cómo, a veces, nos acostumbramos tanto a pequeñas incomodidades que dejamos de verlas. Como el bonsái. Si miras la planta todos los días, no notas que una hoja está un poco más amarilla. Pero si vuelves después de una semana, quizá ya no quede demasiado que salvar.

Con las personas sucede algo parecido. Nos acostumbramos a que alguien no pregunte nunca si estás bien. A que no cumpla lo que promete. A sentirnos solos estando acompañados. A tener que explicar una y otra vez cosas que deberían ser evidentes. Y, sobre todo, nos acostumbramos a justificarlo. Quizá la verdadera cochinilla de nuestra vida sea esa: la capacidad que tenemos para encontrarle una explicación a todo aquello que nos hace daño.

Aquella noche llegué a casa y revisé el bonsái. Levanté una hoja. Luego otra. Busqué las cochinillas como si estuviera buscando oro. No encontré ninguna. Y sentí cierto alivio. Pero también pensé que quizá cuidar algo no consiste solamente en regarlo, ponerlo al sol y esperar que crezca. También consiste en mirar de cerca. En detectar lo que no debería estar ahí. En intervenir antes de que algo pequeño se convierta en un problema imposible de ignorar. Quizá con el amor sea igual. No necesitamos relaciones perfectas. Necesitamos relaciones que podamos cuidar sin dejar de cuidarnos nosotros. Igual el secreto de cualquier vínculo estará precisamente en eso: en saber distinguir entre las pequeñas imperfecciones que forman parte de estar vivo y esas pequeñas cochinillas que, cuando nadie las mira, terminan comiéndose todo.