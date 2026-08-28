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Opinión | Crisis en Ceuta

Pedro De Silva

Pedro De Silva

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Sánchez tiene la palabra

Pedro Sánchez preside una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en julio de 2025.

Pedro Sánchez preside una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en julio de 2025. / Borja Puig de la Bellacasa / EUROPA PRESS

La crisis, como un virus de última generación, es mutante, cambia cada día. El Gobierno, a través de su presidente, debía comparecer e informar. Ahora ya no hay vuelta de hoja: ante la discrepancia entre dos ministros directamente implicados -una, como responsable de los "ojos" de España en Marruecos, otro en las medidas a adoptar ante una amenaza- solo él puede saber, y contar, si existía información al respecto y qué pasó con ella. Pero algunas preguntas se anticipan ya a la respuesta. ¿Cómo circula la información en el Gobierno ante una amenaza de esa clase (aunque el volumen que tomase la acción fuera imprevisible)?, ¿hay una conexión lo bastante fluida y operativa entre Defensa e Interior al respecto?, ¿se escala la información al presidente o al potente aparato de Moncloa?, ¿dónde hubo cortocircuito?, ¿quién se va a casa?

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