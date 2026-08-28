Opinión | Crisis en Ceuta
Sánchez tiene la palabra
La crisis, como un virus de última generación, es mutante, cambia cada día. El Gobierno, a través de su presidente, debía comparecer e informar. Ahora ya no hay vuelta de hoja: ante la discrepancia entre dos ministros directamente implicados -una, como responsable de los "ojos" de España en Marruecos, otro en las medidas a adoptar ante una amenaza- solo él puede saber, y contar, si existía información al respecto y qué pasó con ella. Pero algunas preguntas se anticipan ya a la respuesta. ¿Cómo circula la información en el Gobierno ante una amenaza de esa clase (aunque el volumen que tomase la acción fuera imprevisible)?, ¿hay una conexión lo bastante fluida y operativa entre Defensa e Interior al respecto?, ¿se escala la información al presidente o al potente aparato de Moncloa?, ¿dónde hubo cortocircuito?, ¿quién se va a casa?
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
- Orange publicita en Elche su servicio telefónico con un mapa donde incluye el Sáhara, Ceuta y Melilla en Marruecos
- El golpe del siglo en Alicante: roban el Tesoro de Villena del Muvi en apenas cuatro minutos
- Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
- Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
- La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
- La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
- La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones