Si la solidaridad enfrenta, estamos fallando

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

Hay momentos en los que la política debería servir para unir, acompañar y buscar soluciones. Sin embargo, algunas iniciativas corren el riesgo de avanzar en la dirección contraria cuando convierten una situación delicada en una nueva oportunidad para la confrontación partidista.

Las concentraciones convocadas ante los ayuntamientos para mostrar apoyo a Ceuta, promovidas por la FEMP, pueden ser una expresión legítima de solidaridad. Pero esa solidaridad pierde su sentido cuando se utiliza para señalar, dividir o enfrentar a unos ciudadanos con otros. El respaldo a Ceuta debe ser firme, pero también sereno, responsable y orientado a encontrar respuestas concretas.

Como valenciano, no puedo evitar hacerme una pregunta: ¿estuvimos todos con los valencianos cuando sufrimos la DANA?

La pregunta no pretende establecer una competición entre territorios ni restar importancia a la situación de Ceuta. Al contrario: sirve para recordar que la solidaridad no puede depender del momento político, de quién gobierne o de la atención mediática que reciba cada emergencia. Cuando la Comunitat Valenciana sufrió las consecuencias de la DANA, miles de personas necesitaron ayuda, acompañamiento y respuestas eficaces. También entonces habría sido deseable una movilización institucional y social amplia, sostenida y alejada de cualquier cálculo partidista.

Por eso, la referencia a la DANA no debe utilizarse para enfrentar el dolor de los valencianos con las dificultades de los ceutíes. Debe ayudarnos a extraer una conclusión común: cualquier territorio que atraviese una situación grave merece el apoyo del conjunto del país, y ese apoyo debe prestarse con la misma dignidad, la misma rapidez y el mismo compromiso, sin importar su tamaño, su ubicación o el color político de sus instituciones.

Lo digo con absoluto respeto hacia Ceuta y hacia sus vecinos. Precisamente por respeto a ellos, debemos evitar que su preocupación se convierta en una herramienta de confrontación. Ceuta necesita apoyo institucional, recursos, coordinación y soluciones. No necesita ser utilizada como una nueva trinchera política.

Como vicepresidente de la Comisión de Infancia y Juventud, tengo especialmente claro que en cualquier situación de crisis debemos poner en el centro a las personas, y muy especialmente a quienes son más vulnerables. Los niños, niñas y jóvenes no pueden convertirse nunca en una pieza más de la confrontación política. Necesitan protección, estabilidad, oportunidades y respuestas eficaces. La política debe ser capaz de garantizar esos derechos con independencia del territorio en el que hayan nacido o de las circunstancias que les haya tocado vivir.

España es mucho más que sus diferencias territoriales. Somos una sociedad diversa, plural y compleja, pero también formamos parte de un mismo proyecto de convivencia. Esa pertenencia común debe hacerse visible especialmente cuando llegan los momentos difíciles: ante una emergencia climática, una crisis humanitaria o cualquier otra circunstancia que ponga a prueba la capacidad de respuesta de nuestras instituciones.

No necesitamos más odio. No necesitamos enfrentar a valencianos con ceutíes, a territorios con territorios ni a ciudadanos con ciudadanos. Necesitamos una política capaz de reconocer cada problema en su dimensión, atender a quienes lo sufren y trabajar para resolverlo sin convertir el dolor en un instrumento de propaganda.

Ceuta necesita apoyo. La Comunitat Valenciana necesitó apoyo cuando sufrió la DANA. Y cualquier territorio de España que atraviese una situación difícil debe encontrar siempre la solidaridad del conjunto del país.

La solidaridad no puede ser selectiva ni oportunista. No debería aparecer únicamente cuando resulta útil para reforzar un relato político. Debe formar parte de una respuesta institucional estable, basada en la cooperación entre administraciones, la protección de las personas y la búsqueda de soluciones duraderas.

La política debería estar para resolver problemas, no para agrandarlos; para construir puentes, no para levantar muros; para unir a la ciudadanía, no para enfrentarla. Podemos discrepar sobre las causas, las responsabilidades o las medidas que deben adoptarse. Podemos exigir explicaciones y reclamar una actuación más eficaz. Pero debemos hacerlo desde la convivencia, el respeto y la voluntad de llegar a acuerdos.

Ya basta de utilizar el dolor de la gente para hacer política de trincheras.

España necesita que sus ciudadanos y sus instituciones estén a la altura de las circunstancias. Necesitamos escucharnos, ayudarnos y trabajar juntos para construir un país en el que la respuesta ante la adversidad no dependa del territorio afectado ni de la rentabilidad política de cada situación.

Porque, al final, cuando las cosas vienen mal dadas, no debería importar de qué territorio somos. Debería importar que somos ciudadanos del mismo país y que nadie debe afrontar solo una situación difícil.