Vehículos que conducen solos: ¿ventaja o riesgo?

Los avances que la tecnología ha introducido en nuestra realidad diaria conllevan que situaciones que antes solamente las podíamos visualizar en una película de ciencia ficción, ahora se hayan convertido en una realidad. Hace muchos años veíamos películas donde los vehículos circulaban solo por un sistema software que permitía la circulación autónoma del vehículo y lo consideramos como algo irrealizable y futurista.

Pues bien, la situación se ha convertido en lo segundo, y en la actualidad ha llegado a ser realidad, por cuanto ya es posible la circulación de vehículos de motor con un sistema de inteligencia artificial que pilote el vehículo. Es lo que se denomina hoy en día los niveles 4 y 5 en la conducción autónoma con IA.

Ahora bien, una cosa es un vehículo que utiliza IA como ayuda a la conducción con sistemas ADAS (por ejemplo, frenado automático, mantenimiento de carril o conducción asistida), y otra un vehículo autónomo que utiliza IA para conducir sin intervención humana.

Este tema de la circulación de vehículos de motor con sistema de IA, sin embargo, no ha tenido los efectos extensivos de admisión que otras implantaciones en el uso de la IA en otras materias, ya que al ciudadano todavía le parece extraño, y de dudosa ejecución práctica positiva, que un vehículo de motor sea conducido por una máquina con la cantidad de variantes y alternativas, así como los riesgos en la conducción que difícilmente pueden ser previstos por un sistema de IA. No existe la misma confianza en la IA para conducir de forma autónoma que recurrir a ella otras funciones de ejecución de tareas o de información rápida.

Existen serias dudas de utilizar un vehículo sin conductor por si un error de la IA puede conllevar un accidente que pueda poner en peligro su vida o su integridad física, que es lo que hace que las dudas lleven a rechazar este sistema para su utilización por personas que confían en la inteligencia artificial para otras variantes, pero la rechazan o ponen en duda para subirse a un vehículo de motor sin conductor y conducido por un sistema de IA.

Quizás son las múltiples variantes que puedan existir en la conducción de vehículos de motor, que ni el conductor más avezado y hábil pueda evitar, las que han llevado a una especie de rechazo por muchas personas que confían más en subirse, por ejemplo, a un vehículo de transporte como un taxi conducido por un ser humano que por una máquina, al igual que quien adquiere un vehículo de motor lo hace para conducirlo él y no un sistema de IA.

Un dato relevante nos lo da la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que señala que en marzo de 2026 había aproximadamente 8.000 robotaxis autónomos de nivel 4 prestando servicios comerciales, distribuidos en unas 20 ciudades del mundo. Se trata de vehículos que pueden circular sin conductor, no simplemente de coches con asistentes de conducción en la circulación con conductor ser humano.

WeRide declara actualmente una flota mundial de más de 3.000 vehículos autónomos, y presencia en más de 40 ciudades de 12 países. En agosto de 2026, Reuters informa de que WeRide cuenta con más de 1.800 robotaxis y aproximadamente 3.400 vehículos autónomos de nivel 4. Waymo opera aproximadamente 3.000 robotaxis en Estados Unidos, según datos publicados en 2026. Zoox, de Amazon, ya ha comenzado a cobrar por viajes en Las Vegas y está ampliando su actividad. Por tanto, en agosto de 2026 podemos hablar razonablemente de más de 8.000 vehículos autónomos de nivel 4 en servicio comercial en el mundo, aunque no existe un registro mundial único que permita dar una cifra exacta y actualizada al día.

Respecto a los fallos y errores en la conducción si un vehículo conducido solo por IA causa un accidente evidentemente que la responsabilidad se transmite el fabricante y vendedor y su aseguradora, porque no hay conductor humano, pero si el accidente se produce con un vehículo conducido por ser humano ayudado por sistema ADAS la culpa será del conductor del vehículo no del vendedor ni del fabricante. Las tecnologías embarcadas en el vehículo automatizado reciben el nombre de sistemas de conducción automatizada (Automated Driving Functions, ADAS) y conforman el hardware y software. Pero el conductor no puede confiar todo a la IA, porque conduce él o ella, por lo que si tiene un accidente es el responsable y no la empresa vendedora del vehículo que lo que hace es “ayudarle” en la conducción solo, pero no conduce por él y es el conductor el que debe evitar el accidente, porque lo que lleva es una ayuda para conducir, por lo que no puede trasladar la culpa a la IA que solo la tiene de ayuda, pero no de conducción autónoma.