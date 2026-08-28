Hace apenas cuatro o cinco años, una agencia villenense contratada por la asociación de comerciantes y el ayuntamiento, puso en marcha una campaña que llevaba por título “De Villena, lo mejor”.

Era una campaña sencilla, pero tremendamente acertada. Hablaba a los de Villena, a los suyos. Consiguió sin ninguna duda, despertar ese sentimiento de pertenencia que hace que una ciudad se reconozca en su comercio, en sus empresas, en sus calles, en sus tradiciones y, sobre todo, en su gente. En esa manera tan particular que tienen los villenenses de querer y defender lo suyo.

Porque así son los de Villena.

Por eso ayer, al conocer la noticia del robo de una buena parte del Tesoro de Villena, a muchos que conocemos ese sentimiento de amor y orgullo por esta tierra, se nos encogió el alma.

Quien haya visitado el MUVI y haya tenido la oportunidad de contemplar el tesoro conoce la dimensión de lo ocurrido. No estamos hablando simplemente de piezas de oro. Estamos hablando de historia. De una historia de más de 3.000 años. Un conjunto arqueológico descubierto en 1963 por José María Soler y considerado uno de los grandes conjuntos de orfebrería de la Edad del Bronce en Europa.

Es el tesoro de vajilla áurea más importante de España y el segundo de toda Europa. En definitiva un patrimonio cuyo valor histórico y cultural es, sencillamente, incalculable.

Quizá también por eso duele especialmente lo ocurrido: porque la propia historia de su descubrimiento parece sacada de una novela.

En octubre de 1963, una pieza de oro apareció casualmente entre la grava de una obra en Villena. Quien la encontró pensó que era una pieza del engranaje de un camión. Días después, aquella pieza llegó a manos del joyero Carlos Miguel Esquembre, que reconoció que se trataba de un brazalete de oro y avisó al arqueólogo José María Soler.

Las investigaciones llevaron hasta una rambla a los pies de la sierra del Morrón. Allí, el 1 de diciembre, cuando la excavación parecía no dar resultado y el equipo estaba a punto de marcharse, Pedro Domenech descubrió con su azada dos brazaletes y el borde de una vasija. Dentro estaba el Tesoro de Villena. Una cadena de casualidades, intuiciones y personas que hizo posible que uno de los grandes tesoros de la Edad del Bronce llegara hasta nosotros.

Hace algo más de un año, con motivo de la presentación del nuevo proyecto del Pacto Territorial por el Empleo del Alto y Medio Vinalopó, el Consejo Rector del que formaba parte, consideró oportuno que el MUVI fuera el lugar elegido para poner el broche final a aquella jornada.

Terminamos con una visita al museo para conocer el Tesoro y su historia. Recuerdo perfectamente que muchos de los asistentes que hasta entonces no conocían en profundidad aquel tesoro salieron de allí sorprendidos de haber descubierto una parte de Villena extraordinariamente bella.

Ayer, cuando escuchaba a Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, visiblemente emocionado al explicar lo que le habían arrebatado a su ciudad, no pude evitar sentir una enorme tristeza.

Porque lo que se llevaron no fueron únicamente unas piezas de oro.

Se llevaron, una parte de la memoria de Villena. Una de sus grandes señas de identidad. Un pedazo de esa historia que durante generaciones los villenenses han sentido como propia.

Sin embargo, quiero aferrarme a una idea: los tesoros culturales robados no siempre están condenados a desaparecer para siempre.

La historia reciente nos ha dejado ejemplos que permiten mantener viva la esperanza. El Códice Calixtino, una de las grandes joyas medievales de la Catedral de Santiago, fue robado en 2011 y recuperado un año después durante un registro policial en un garaje de Milladoiro.

Y hay casos todavía más sorprendentes: en 2022 la Policía Nacional recuperó la última parte de un tapiz flamenco del siglo XVII que había sido robado en 1980 de una iglesia de Burgos. Cuatro décadas después, una pieza de nuestro patrimonio regresaba a casa.

Por eso, aunque hoy duela, aunque hoy la imagen que quede sea la de unas vitrinas vacías, quiero pensar que esta historia todavía no ha terminado.

Quiero pensar que el Tesoro de Villena volverá y con más fuerza. Que volveremos a contemplar esas piezas en el lugar al que pertenecen. Y que algún día podremos contar que también este tesoro, como otros antes que él, consiguió regresar a casa.

Ojalá que pronto, la noticia de que aquello que alguien quiso convertir en un simple botín una madrugada del mes de agosto de 2026, vuelva a ser lo que siempre fue: patrimonio, historia, identidad y orgullo de todo un pueblo.

Mucho ánimo a todo el municipio de Villena.

Y que, más pronto que tarde, podamos volver a decir con gran orgullo y alegría: De Villena, lo mejor.