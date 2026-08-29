Incansable Ridley Scott

"La constelación del perro" ★★★ Director: Ridley Scott Reparto: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley

La constelación del perro indaga en cómo reaccionan las personas en situaciones extremas. Un piloto que sobrevive a una pandemia, en compañía de un perro, emprende la búsqueda de vida inteligente. Hig está interpretado por Jacob Elordi, capaz de transmitir mucho con pocos gestos. Este drama postapocalítico apela a la supervivencia en medio de la soledad.

La película ha suscitado división de opiniones. Unos la defienden por su enfoque humano y valoran su ritmo pausado. Sus detractores apuntan hacia una historia poco original, personajes poco desarrollados, y un guion que no está a la altura de la puesta en escena. Quienes apreciamos el valor emocional por encima de la acción (que la hay) sintonizamos mejor cuando la historia se torna intimista.

En cualquier caso, nadie discute la pericia de Ridley Scott, que con esta obra realiza una declaración de continuidad a sus 88 años. Con La constelación del perro vuelve a asumir riesgos en una apuesta personal, en la que muestra su deseo de no vivir sólo de su leyenda y su impresionante curriculum: desde Los duelistas hasta el icónico Alien de hace casi cincuenta años, de Blade Runner a Thelma y Louise y a los dos taquilleros Gladiator. Ahora nos plantea una reflexión distópica basándose en la novela homónima de Peter Heller. Recordándonos que siempre existe algo que merece ser cuidado, una brújula a la que aferrarse para que la vida continúe teniendo una dirección.