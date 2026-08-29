─¿Qué haces Pa?

─Estoy revisando el libro del futurible.

─Del futuro, ¿quieres decir?

─No. Del futurible. Lo que hubiera podido pasar si las circunstancias y las decisiones humanas hubieran sido diferentes.

─Pero eso abre un espectro de infinitas opciones que nos puede llevar casi a donde queramos.

─Pero yo tengo la posibilidad de acotarlo y vislumbrar lo que hubiera podido pasar en un escenario muy concreto.

─¿Y cuál es el que has elegido?

─He escogido la opción de que en España gobernara un Presidente de gobierno, sensato, íntegro, con vocación de servicio público y de ser útil a su país por encima de cualquier otra consideración. Un tipo cuyo primer objetivo sea hacer progresar a España, defender la Constitución que se dieron los españoles a sí mismos y defenderla de sus enemigos, tanto internos como externos.

─¿Y quién es ese santo varón?

─Lo llamaremos Juan Español.

─¿Qué crees que habría hecho el tal Español?

─Estoy consultando su actuación en los últimos tiempos al frente del Gobierno español. Este caballero, ante las numerosas crisis que han afectado a España, habría intentado resolverlas, habría pedido responsabilidades a los responsables y cesado a varios ministros y altos cargos. Cuando la corrupción comenzó a cercar a su partido y a su familia, Juan Español reconoció el problema, pidió perdón, exigió responsabilidades y cortó cabezas, cayera la de quien cayera. Además puso su cargo a disposición del Parlamento de España. Pero en medio surgió la crisis con Marruecos, que el exigió un esfuerzo personal, realmente desusado.

─¿Y cómo reaccionó ante eso?

─Lo primero que hizo Juan Español fue informar al Jefe del Estado y pactar con el Rey una respuesta. Reunió al Consejo de Seguridad Nacional, llamó a consultas al embajador marroquí en Madrid y le transmitió una protesta más que formal. Contactó personalmente con el Rey de Marruecos, y le sugirió que ese país depende del gas y la electricidad procedente de España y que no es buena idea levantar conflictos entre ambos países.

─Bien…

─Inmediatamente después descolgó el teléfono para informar a la OTAN, a la Comisión Europea y a la ONU de la agresión territorial y de la legítima posición española. Ese mismo día se reunió con el líder de la oposición y ambos consensuaron una actuación que incluía la posibilidad de declarar la emergencia nacional y el Estado de alarma en Ceuta, incluso retocar la ley de extranjería si fuera necesario.

─Parece sensato.

─Al mismo tiempo, montó un gabinete de crisis con los ministros implicados y todos ellos viajaron a la ciudad autónoma de Ceuta suspendiendo sus vacaciones. Allí se constituyó un mando único con el presidente del gobierno de principal líder y como número dos el presidente de Ceuta. Y allí se realizó un Consejo de Ministros presidido por el Rey, guste o no a los marroquíes.

─Me parece todo muy adecuado.

─Juan Español además asume personalmente la tarea de restablecer la seguridad ciudadana, devolver a todos los inmigrantes ilegales a su país y reforzar severamente las fronteras de las dos ciudades: para eso está la Legión, el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, a los que hay que implicar e incentivar.

─Me parece que en esta situación, el presidente del Gobierno ha reaccionado de forma sensata, rápida y resolutiva, lo que puede transformar esta crisis en una ocasión para reforzar su liderazgo y su talla política.

─Así es. O mejor dicho, así debía haber sido, pero lamentablemente Juan Español se parece tanto al presidente del Gobierno como Mohamed VI un gobernante democrático.

─Me temo que el Gobierno español no es otra cosa que un grupo de okupas ejerciendo el poder por cualquier medio y a cualquier precio. Hasta que no desaparezcan el panorama español, éste no se aclarará. Y eso lo dice mi libro del futurible… de lo que pudo haber sido y no fue.