¿Leyes de despacho o realidad de aula?

La educación pública en España arrastra un problema de raíz que ninguna de nuestras sucesivas leyes de la democracia ha querido solucionar. Al contrario, cada nuevo gobierno utiliza la enseñanza como un campo de batalla ideológico, colgándose su propia medalla normativa mientras ignora la cruda realidad de las aulas. Esta constante instrumentalización política nos ha dejado un marco inestable, más preocupado por debates identitarios —el idioma, la religión o la memoria histórica— que por las necesidades materiales y humanas de los centros escolares. El resultado: un despliegue de burocracia asfixiante que obliga a los profesores a dominar un lenguaje técnico absurdo solo para rellenar plantillas infinitas. Se legisla desde despachos para un alumno utópico, mientras los docentes reales lidian a diario con ratios elevadas y una falta alarmante de apoyos en clase.

Esta desconexión comienza en el propio sistema de acceso a la profesión. El modelo de oposiciones sigue anclado en la memorización de temas teóricos, por un lado, y en la capacidad de oratoria ante un tribunal en un entorno totalmente simulado. Evaluamos con precisión la habilidad del aspirante para vender una clase perfecta sobre el papel, pero no su competencia real para gestionar un aula conflictiva un lunes a primera hora. El examen premia al buen actor, no necesariamente al buen profesor. Así, el sistema genera un filtro meramente administrativo que deja fuera el talento didáctico y prima la capacidad de repetir contenidos de memoria.

El error se vuelve crónico una vez dentro del sistema. Con la plaza fija, el docente queda blindado por su condición jurídica de funcionario de carrera. Es de justicia reconocer que este estatuto tiene ventajas innegables: garantiza la libertad de cátedra y protege al profesor de presiones ideológicas externas o de las arbitrariedades de las direcciones escolares. Sin embargo, los inconvenientes de este blindaje total pueden ser graves. En España no existe una evaluación posterior del desempeño ligada a la práctica real del aula. Al no haber incentivos, la excelencia y la innovación dependen únicamente de la buena voluntad individual de cada profesor. El sistema carece de herramientas para premiar institucionalmente al que se deja la piel y, lo que es peor, para reconducir las malas praxis de quienes caen de forma crónica en el desinterés, lo que acaba por quemar a los compañeros verdaderamente comprometidos.

Frente a esto, los procedimientos de control de la Inspección de Educación se han vuelto ineficaces por imperativo legal. La propia administración ha reconducido la labor inspectora hacia una fiscalización puramente documental y defensiva. Hoy, un inspector pasa más tiempo comprobando si las plantillas y programaciones cumplen formalmente los intrincados requisitos de la ley que evaluando la calidad pedagógica de lo que ocurre dentro del aula. Una programación estéticamente impecable en los papeles sirve de escudo legal inexpugnable para el docente desapegado, dejando a la Inspección de manos atadas ante la realidad diaria del centro. Por no hablar de las últimas instrucciones del gobierno autonómico valenciano, que parecen más encaminadas a crear una inspección política que educativa.

A pesar de este panorama de parálisis institucional y manoseo partidista, la escuela pública sigue siendo el pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad. Es garante real de la equidad y el verdadero ascensor social para las clases más desfavorecidas. Para la mayoría de las familias, la educación pública representa la única oportunidad viable de cambiar el destino socioeconómico que les venía dado de nacimiento. Por eso duele tanto verla atrapada en este bucle burocrático. Si queremos que este motor de movilidad social no se detenga por completo, hay que bajar de los despachos a la arena del aula. Eso implica liberar la enseñanza de las trincheras políticas, reformar las oposiciones primando las prácticas reales evaluables y sustituir el estéril control de papeles por una evaluación del desempeño que sea auténtica, formativa y constructiva.